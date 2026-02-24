إطلاق النسخة الثالثة من «لمّة رمضانية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الشارقة للمتاحف» عن إطلاق النسخة الثالثة من فعاليتها السنوية «لمّة رمضانية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل، مع إتاحة الدخول المجاني إلى المتحف طوال شهر رمضان المبارك. تجمع الفعالية، المُصمَّمة لاستقطاب العائلات وأفراد المجتمع، بين الأنشطة التراثية والثقافية والعروض الحية والتجارب العائلية التفاعلية، بما يعزّز دور المتاحف كمساحات للإثراء المعرفي والتأمل والتواصل المجتمعي خلال الشهر الفضيل، الذي يُعد فرصة للتركيز على منظومة القيم وتجسديها والاحتفاء بالثقافة المحلية والمشاركة في تجارب تعليمية مختلفة.

وتحمل نسخة هذا العام شعار «بساتين وحكايات»، تأكيداً على التزام هيئة الشارقة للمتاحف المستمر بتعزيز الحضور المجتمعي للمتحف وترسيخ مكانته كوجهة ثقافية ديناميكية تجمع بين التعليم والترفيه، من خلال تقديم تجارب ثرية تلائم مختلف أفراد المجتمع، تعرض الثقافة بأسلوب تفاعلي، حيث تواكب «لمّة رمضانية» الأجواء الروحانية ببرنامج متنوع من الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية، يشمل ورش عمل تفاعلية للأطفال والعائلات، وألعاباً ثقافية وتعليمية، وعروضاً مسرحية، ومسابقات رمضانية، إلى جانب جلسات عائلية مخصصة، وركن خاص بالمأكولات.



وتضم الفعالية جولات إرشادية تعريفية للمعرض المؤقت «مناظر ثقافية أندلسية»، ما يُثري تجربة الزوار، ويعزّز ارتباطهم بمقتنيات المتحف وسردياته التفسيرية، حيث يضم المعرض أكثر من 60 عملاً فنياً وتاريخياً، من بينها مجموعة من القطع المعروضة لأول مرة في إمارة الشارقة، والتي تُجسّد الإرث الزراعي والثقافي للأندلس ضمن سرد بصري يمزج بين جماليات الطبيعة وعمق التجربة الإنسانية. وقد ثمّنت هيئة الشارقة للمتاحف دعم ومشاركة عدد من الجهات في النسخة الثالثة من الفعالية، حيث ستقدم تعاونية الشارقة جوائز متنوعة للمشاركين، فيما ستتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية من خلال «الحديقة الإسلامية» ومتحف الشارقة للتراث تقديم ورش متخصصة.

وتأتي النسخة الثالثة من «لمّة رمضانية» امتداداً لنجاح الدورات السابقة، حيث أقيمت النسخة الثانية تحت شعار «حروف وكلمات»، فيما انطلقت النسخة الأولى بعنوان «لمّة رمضانية»، ضمن رؤية مستدامة تهدف إلى تعزيز الدور الثقافي والاجتماعي للمتاحف في إمارة الشارقة، وفي هذا السياق، تدعو هيئة الشارقة للمتاحف العائلات وأفراد المجتمع إلى خوض هذه التجربة الرمضانية الثرية والمشاركة في الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تقدمها، بما يعزّز الروابط الأسرية ويثري الأجواء الثقافية للشهر الفضيل.