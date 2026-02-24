الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

تمديد المشاركة في «جائزة غانم غباش» حتى 9 مارس

تمديد المشاركة في «جائزة غانم غباش» حتى 9 مارس
25 فبراير 2026 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

قرر اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات، تمديد الموعد النهائي لاستقبال المشاركات في الدورة السابعة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2026، ليصبح يوم الاثنين الموافق 9 مارس المقبل.
وجاء هذا القرار استجابة للإقبال الملحوظ من الكُتَّاب، ولإتاحة مساحة زمنية أوسع للمبدعين من مواطني دولة الإمارات لاستكمال أعمالهم وتقديمها وفق الشروط المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.
وتتفرع الجائزة إلى فئتين رئيسيتين هما «القصة القصيرة» و«المجموعة القصصية»، حيث ستُمنح جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، دعماً وتحفيزاً للطاقات الأدبية الشابة. ومن المقرر أن يُسدل الستار على هذه الدورة بإعلان أسماء الفائزين تزامناً مع يوم الكاتب الإماراتي الموافق 26 مايو 2026.

