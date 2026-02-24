«بكتاش»: الخط العربي جسر الحضارة والثقافة

أبوظبي (الاتحاد)



يبرز الخطاط التركي داوود بكتاش كنموذج للمبدع الذي استطاع الحفاظ على ديمومة وجمال الخط العربي مع استيعاب روح العصر، حيث نجح في الدمج بين اللوحة التشكيلية وفن الخط، مستثمراً طاقات الحرف العربي في فضاءات تشكيلية مبتكرة، ليجمع بذلك بين عراقة القديم وحداثة المعاصر. ويحرص على كشف الجمال الخفي الكامن خلف القواعد الصارمة للحروف، محولاً إياها إلى لوحات مبهرة.

يؤمن الفنان التركي داوود بكتاش، بأهمية أن يحمل الخط العربي حضارتنا الإسلامية وثقافتنا وفكرنا للآخر الذي يستقبل أعمالنا عبر جسر الخطوط بشكل جيد ويقف أمام إبداعاتنا مبهوراً من قيمها وأفكارها ورسائلها الروحية وتجلياتها العميقة، وهذا هو هدف بكتاش، الذي لا يرى الخط العربي مجرّداً من هويته البصرية، كلغة وثقافة للشعوب الإسلامية، ولهذا كان إبداعه في الخط الكوفي والديواني، كنوعين مهمّين من الخطوط العربية، يعكس هذا الاشتغال والتوجه؛ فذهب إلى المزج ما بين قواعد أصيلة واجتهادات حديثة نحو تكوينات تعبّر عنه، كطريقة جديدة في هذا المجال.

يرى الفنان التركي داوود بكتاش أن اقتحام عالم الألوان الحيوية والجمع بين جرأة التشكيل وأصالة الخط العربي ليس بالمهمة اليسيرة؛ فهي مغامرة بصرية تتطلب فهماً عميقاً وقاعدة معرفية صلبة.

أطلق الفنان بكتاش عنوان «حروف ذهبية»، على معرضه الذي اعتمد على خط الثلث؛ باعتبار هذا الخط هو أحد الخطوط الستة الرئيسة في فنّ الخط، أمّا خط الثلث الجلي، فهو أكبر مساحةً ويتضمن تراكيب فنية، وأيضاً يحتمل لوحات ونقوشاً معمارية.