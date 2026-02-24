الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

دار الوثائق تعتمد نظام إدارة وثائق «الشارقة للتراث»

خالد بن أحمد بن سلطان وعبد العزيز المسلم يوقعان الاعتماد (من المصدر)
25 فبراير 2026 02:55

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت دار الوثائق بالشارقة أمس اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لمعهد الشارقة للتراث، وذلك استكمالًا لمسيرة التعاون المؤسسي بين الجانبين، بما يضمن جمع وحفظ وتنظيم وثائق المعهد الورقية والإلكترونية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتلاءم مع خصوصية الوثائق التراثية والثقافية التي يختّص بها المعهد.

أخبار ذات صلة
«رافد» تطلق خدمة فحص المركبات «من وإلى موقعك»
«سفّ الخوص».. حِرفة أصيلة ومتجدِّدة

وقّع الاعتماد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق والدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث بحضور صلاح سالم المحمود مدير عام الدار وأبوبكر الكندي مدير المعهد وعدد من المسؤولين من الجهتين.
وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي بالجهود الكبيرة لكوادر معهد الشارقة للتراث خلال مختلف مراحل إعداد واعتماد النظام، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس حرص المعهد على صون التراث الثقافي للإمارة وحفظه للأجيال القادمة بأساليب علمية ومنهجية حديثة، مشيراً إلى أن توثيق هذا الإرث المعرفي والإنساني يستوجب أنظمة متخصّصة تراعي خصوصيته وقيمته.
وأوضح أن تطبيق النظام بما يتناسب مع وثائق المعهد يشكل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويسهم في تعزيز جودة الأداء وتنظيم العمل والارتقاء بمنظومة إدارة الوثائق إلى مستويات متقدمة، بما يعزّز مكانة الشارقة في مجال حفظ التراث.
وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم أن اعتماد هذا النظام يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة المعهد نحو توثيق وصون الإرث الثقافي والتراثي لإمارة الشارقة ومن خلال هذا النظام نسعى إلى حماية الذاكرة الوطنية ووضعها في إطار مؤسسي يضمن استدامتها وسهولة الوصول إليها وفق أعلى المعايير العالمية وبما يليق بمكانة الشارقة كحاضنة للتراث الأصيل.
وأشار إلى أن التعاون مع دار الوثائق في إمارة الشارقة، يجسّد روح العمل المشترك الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي. وقد حرصنا على تطبيق هذا النظام بشكل تخصصي ودقيق ليتلاءم تماماً مع طبيعة الوثائق التراثية والثقافية الفريدة، التي يحتضنها المعهد، وأن الهدف الأساسي هو خلق بيئة وثائقية آمنة ومستدامة للمخطوطات والوثائق بنوعيها الورقي والإلكتروني.

دار الوثائق في إمارة الشارقة
التراث
الثقافة
الشارقة
التراث الإماراتي
معهد الشارقة للتراث
آخر الأخبار
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
الرياضة
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
اليوم 11:53
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
الرياضة
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
اليوم 11:49
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©