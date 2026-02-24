الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

لطيفة بنت محمد تطّلع على مستجدات «الوُلفة»

لطيفة بنت محمد خلال اللقاء وفي الصورة مطر الطاير وهلال المري وعبدالله المري وحصة بوحميد (الصور من المصدر)
25 فبراير 2026 02:55

دبي (الاتحاد)

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اللّجنة المشرفة على موسم «الوُلفة»، الذي تتولى سموّها قيادته والإشراف عليه، حيث اطّلعت خلال اللقاء، على آخر مستجدات الموسم الذي يعكس من خلال ركائزه الثلاث «التأمل والترابط والبركة» أصالة القيم الإماراتية والعربية والإسلامية.

ويهدف موسم «الوُلفة»، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تعزيز الروابط الأسرية عبر الاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية المحلية التي تتجسّد فيها التقاليد والهوية الثقافية.
وتم خلال اللقاء، استعراض ما تم تنفيذه من مبادرات نوعية في ليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، والتي أقيمت في مختلف أرجاء دبي، وحظيت بتفاعل جماهيري واسع من مختلف الجنسيات والثقافات. كما تابعت سموّها مبادرات «رمضان في دبي» التي تحمل روح الشهر الفضيل، ومبادرات «العيد في دبي» التي تعكس التقاليد الحية للمجتمع.
حضر اللقاء معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والمهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومنى غانم المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعائشة ميرّان، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.
يذكر أن موسم «الوُلفة» يتضمن أكثر من 50 مبادرة وفعالية يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، في أكثر من 30 موقعاً بين الأحياء والأسواق والوجهات الثقافية في دبي.

