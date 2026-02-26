الأمسيات الرمضانية تواصل فعالياتها في متحف زايد الوطني

أبوظبي (الاتحاد) تواصل ليالي رمضان في متحف زايد الوطني، استقبال العائلات وأفراد المجتمع، في أمسيات تنبض بالتأمل والتواصل من خلال تجارب مشتركة تجمع مختلف فئات الجمهور.

ويستمر برنامج رمضان حتى 20 رمضان، فيما تواصل حديقة المسار، طوال الشهر، استضافة مجموعة من تجارب المأكولات المؤقتة التي تقدم وجبات خفيفة ليلية من الساعة 5:30 مساءً حتى منتصف الليل. ومع حلول موعد أذان المغرب كل يوم، يُطلق مدفع الإفطار الرمضاني من أرض المتحف، إحياءً لتقليد أصيل، وترسيخاً لدور المتحف كمساحة حية تحتفي بالعادات والتقاليد الثقافية المشتركة، وبالتراث الإماراتي الذي ما زال يُعاش ويُحتفى به.