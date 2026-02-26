«بيغ باد وولف 2026» أكبر معرض ثقافي لبيع الكتب في العالم

دبي (الاتحاد)

أعلن معرض «Big Bad Wolf Books» افتتاح أبوابه رسمياً في «ساوند ستيج» بمدينة دبي للاستوديوهات، إيذاناً بانطلاق نسخة دبي 2026 من أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، والذي يستمر لمدة 11 يوماً حتى 8 مارس المقبل، بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

يضم المعرض أكثر من مليون كتاب تحت سقف واحد، بخصومات تصل إلى 95% وأسعار تبدأ من درهمين فقط، مع توفير دخول مجاني للجميع، تأكيداً لرسالته الرامية إلى جعل القراءة في متناول مختلف فئات المجتمع.

يُقام المعرض على مساحة واسعة بتصميم يحاكي المستودعات ليمنح الزوار حرية التصفح، ويشتمل على روايات، وكتب غير روائية، وأدب أطفال، ومراجع تعليمية، وكتب لتطوير الذات والطهي وغيرها. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «ما وراء الضجيج»، في دعوة لاستعادة متعة القراءة المركزة بعيداً عن التشتت الرقمي، كما يوفر الحدث مساحة تفاعلية للعائلات والطلبة تعزز التواصل المباشر مع الكتاب في بيئة ثقافية ملهمة.

وقال أندرو ياب، الشريك المؤسس للمعرض: «إن العودة إلى دبي تعكس إيماناً متجدداً بأهمية القراءة في بناء المعرفة، وترسيخها كعادة مستدامة في كل بيت».

يشهد المعرض فعاليات إبداعية، أبرزها مسابقة «STAGE WRITE 2026» لكتابة النصوص المسرحية على مدار 48 ساعة بالتعاون مع مسرح «The Junction» ضمن فعاليات «X Fest 2026»، إضافة إلى سحوبات على جوائز تشمل أجهزة «MacBook Air» وقسائم شرائية بقيمة ألف درهم. كما يحصل الطلبة والمعلمون على خصم إضافي بنسبة 5%، دعماً لمسيرة التعليم، وترسيخاً لثقافة القراءة في الدولة.