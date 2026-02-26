الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تختتم «شاعر بيرق الظفرة»

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تختتم «شاعر بيرق الظفرة»
27 فبراير 2026 02:22

أبوظبي (وام)

اختتمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فعاليات الدورة الأولى من مبادرة «شاعر بيرق الظفرة»، التي أطلقتها لاكتشاف ورعاية المواهب الشعرية لدى الناشئة وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية وتراث دولة الإمارات.
وتوجت الجامعة الطالب زايد سيف المنصوري بالمركز الأول، بعد أداء متميز، ليحصد لقب «شاعر بيرق الظفرة» في نسخته الأولى، وكرمت الجامعة أصحاب المراكز المتقدمة، إضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم والمدربين والمساهمين في إنجاح المبادرة، تقديراً لإسهاماتهم في دعم الناشئة وصقل مواهبهم.
ضمت المرحلة النهائية من المنافسات 15 شاعراً من أصل 54 مشاركاً تراوحت أعمارهم بين 9 و16 عاماً، جسدوا بأدائهم روح المبادرة وأهدافها.
وقال أحمد الحميري، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لقطاع التطوير والاستثمار إن المبادرة تعكس التزام الجامعة بالاستثمار في الإنسان وصون الهوية من خلال ترسيخ مكانة اللغة العربية في وعي ووجدان الأجيال.

شاعر بيرق الظفرة
الإمارات
الظفرة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الشعر
