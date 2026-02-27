«مهرجان رمضان الذيد» ينطلق احتفاءً بالموروث الثقافي لإمارة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس الأول في حصن الذيد، عن إطلاق «مهرجان رمضان الذيد» كفعالية مجتمعية ثقافية جديدة تحتفي بأجواء الشهر الفضيل، وتعكس أصالة الموروث الثقافي لإمارة الشارقة. ويقام المهرجان خلال الفترة من 26 فبراير إلى 11 مارس 2026، وذلك يومياً من الساعة 9:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل، على أن تستمر منافذ الأطعمة والمشروبات المُشاركة باستقبال الزوّار حتى الساعة 02:30 فجراً.

ويأتي المهرجان بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في الإمارة، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز حضور الفعاليات الرمضانية في المنطقة الوسطى وإحياء الوجهات التراثية كمراكز نابضة بالحياة، حيث يقدّم هذا الحدث أجندة حافلة بالبرامج والفعاليات التفاعلية الهادفة والمتنوعة، التي تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع وتثري تجربة الزوار طوال فترة شهر رمضان المبارك.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومحمد عبد الله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وحمد راشد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، وسعيد راشد بن فاضل الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة.

وأكدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن «مهرجان رمضان الذيد» يشكل حدثاً مميزاً يحتفي بالموروث الثقافي والاجتماعي للإمارة وأهل المنطقة، من خلال برنامج متنوع يضم فعاليات تراثية وحكايات شعبية وأنشطة ترفيهية ومسابقات وورشاً تفاعلية، إلى جانب تجارب التسوق، وخيارات الأطعمة والمشروبات، وركن الألعاب، وغيرها الكثير، بما يوفّر بيئة ترفيهية ومجتمعية هادفة وممتعة وملائمة للعائلات بمختلف فئاتها العمرية، والذي بدوره سيسهم في تنشيط وتفعيل المنطقة الوسطى كوجهة مجتمعية وسياحية جاذبة تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «يأتي تنظيم مهرجان رمضان الذيد انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، الرامية إلى تفعيل الوجهات والمواقع التاريخية والأثرية في إمارة الشارقة، وتعزيز حضورها في المشهدين الثقافي والمجتمعي، ولا سيما في المنطقة الوسطى. وانطلاقاً من حصن الذيد، أحد أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، نسعى إلى تقديم تجربة مجتمعية وثقافية متكاملة تربط بين الموروث الثقافي والهوية الوطنية، وتسهم في إبراز المقومات السياحية للمنطقة الوسطى، وتعزيز جاذبيتها كوجهة ثقافية وتراثية ضمن منظومة السياحة المتنوعة في الإمارة».

وأضاف ينعقد المهرجان في الفترة من 26 فبراير وحتى 11 مارس 2026، خلال شهر رمضان المبارك، ليسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية واستقطاب الزوار من مختلف إمارات الدولة، بما يعزز التكامل بين الفعاليات المجتمعية والحراك السياحي. كما يمثل منصة داعمة لأصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ورواد الأعمال المحليين، ضمن تجربة متكاملة تضم برامج ثقافية وترفيهية، ومنصات للمنتج المحلي، وتجارب ضيافة وتسوق وأنشطة تناسب مختلف الأعمار، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد المنطقة ومجتمعها.واختتم قائلاً: «نشكر تعاون شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الداعمة وفرق العمل، وندعو أفراد المجتمع والزوّار إلى زيارة المهرجان، ليكون محطة تجمع بين الثقافة والسياحة والتفاعل المجتمعي، وتسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة متكاملة تجمع بين الأصالة والتجربة الثقافية النوعية».

ويشهد المهرجان افتتاحه الرسمي اليوم، الخميس 26 فبراير عند الساعة 9:00 مساءً، مع برنامج ترفيهي وتفاعلي متكامل من التجارب والأنشطة المتنوعة، حيث يتضمن منطقة للأطعمة والمشروبات مع جلسات مخصّصة للزوار، ومسرحاً رئيسياً للبرامج الثقافية والمسابقات، والسحوبات الكبرى، ومدرجاً وساحة مفتوحة للأنشطة الشعبية والتقليدية. كما يضم سوقاً للمزارعين بالتعاون مع «اكتفاء» يشمل عروض طهي مباشرة باستخدام منتجات المزارعين المحلية، إلى جانب ممر بين المزارع مليء بتجارب ومجسمات وتركيبات ضوئية ومؤثرات بصرية تفاعلية غامرة، فضلاً عن ركن مخصّص لمشاركات الأسر المنتجة وركن آخر لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، ومجلس رمضاني، ومنطقة مخصصة لورش الأطفال وأخرى للألعاب، وغيرها الكثير.