السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«صناعة العنوان في التراث العربي» في مركز جمعة الماجد

جانب من المحاضرة الافتراضية (من المصدر)
28 فبراير 2026 02:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون بدبي، أول أمس، محاضرة افتراضية بعنوان: «صناعة العنوان في التراث العربي: اكتشاف الدوائر والقانون الغائب»، قدمها الأستاذ فهد علي المعمري، الباحث في التراث الشعبي والأدب العربي، وذلك بحضور لافت من المهتمين بالأدب والتراث في الوطن العربي.
وتناولت المحاضرة أربعة محاور رئيسة، شملت: تعريف العنوان لغةً واصطلاحاً، والمقاصد الدلالية للعنوان وأثرها في تشكيله، وقانون اختيار المعنى عبر دوائر محددة، وإحصاء الدوائر التي يقوم عليها اختيار العنوان.
وأوضح المعمري أن المحاضرة سعت إلى الكشف عن عبقرية المؤلفين العرب والمسلمين منذ منتصف القرن الثالث الهجري وحتى القرون المتأخرة، مبيناً أن صناعة العنوان لم تكن عفوية، بل جاءت ضمن نطاقات دلالية محددة، تكاد ترقى إلى قانون أو دستور التزم به المؤلفون. وأشار إلى أنه تم حصر هذه النطاقات في 37 دائرة لا تخرج عنها صناعة العنوان، مستعرضاً شواهد متعددة تؤكد دقة هذا التصنيف وعمق منهجيته، بما يعكس رصانة التأليف في التراث العربي.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، أجاب عنها المحاضر، مؤكداً أهمية إعادة قراءة التراث بعين منهجية تكشف عن قوانينه الداخلية وأبعاده الدلالية.

مركز جمعة الماجد
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
دبي
الإمارات
التراث العربي
هيئة الثقافة والفنون
فهد المعمري
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©