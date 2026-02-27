«صناعة العنوان في التراث العربي» في مركز جمعة الماجد

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون بدبي، أول أمس، محاضرة افتراضية بعنوان: «صناعة العنوان في التراث العربي: اكتشاف الدوائر والقانون الغائب»، قدمها الأستاذ فهد علي المعمري، الباحث في التراث الشعبي والأدب العربي، وذلك بحضور لافت من المهتمين بالأدب والتراث في الوطن العربي.

وتناولت المحاضرة أربعة محاور رئيسة، شملت: تعريف العنوان لغةً واصطلاحاً، والمقاصد الدلالية للعنوان وأثرها في تشكيله، وقانون اختيار المعنى عبر دوائر محددة، وإحصاء الدوائر التي يقوم عليها اختيار العنوان.

وأوضح المعمري أن المحاضرة سعت إلى الكشف عن عبقرية المؤلفين العرب والمسلمين منذ منتصف القرن الثالث الهجري وحتى القرون المتأخرة، مبيناً أن صناعة العنوان لم تكن عفوية، بل جاءت ضمن نطاقات دلالية محددة، تكاد ترقى إلى قانون أو دستور التزم به المؤلفون. وأشار إلى أنه تم حصر هذه النطاقات في 37 دائرة لا تخرج عنها صناعة العنوان، مستعرضاً شواهد متعددة تؤكد دقة هذا التصنيف وعمق منهجيته، بما يعكس رصانة التأليف في التراث العربي.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، أجاب عنها المحاضر، مؤكداً أهمية إعادة قراءة التراث بعين منهجية تكشف عن قوانينه الداخلية وأبعاده الدلالية.