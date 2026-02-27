«في الحضور والغياب».. رحلة فنية عبر مقتنيات «الشارقة للفنون»

الشارقة (الاتحاد)

يقيم مركز أرانيا للفنون في مدينة غوانجو، جنوب الصين، عاصمة مقاطعة غوانغدونغ، معرض «في الحضور والغياب: أعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون»، في الفترة بين 22 مارس و30 أغسطس 2026، ويتضمن المعرض أكثر من 70 عملاً من لوحات ومنحوتات وصور فوتوغرافية وفيديو وأعمال نسيجية لـ28 فناناً، وترتكز فكرة المعرض حول مفهوم الأرض كما يراها الفنانون من غرب آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا، بهدف عرض مسارات فريدة للممارسة الفنية والتجريب من هذه المناطق في الفترة الممتدة من خمسينيات القرن الماضي حتى التاريخ المعاصر. تدخل بعض الأعمال الحداثية الرائدة في حوارية مع الممارسات المعاصرة، مسلطة الضوء على الروابط والأصداء والتشابكات الفنية التي تربط بين الأجيال المتعاقبة، وتضع الفن المعاصر ضمن سياقه التاريخي الأعمق، بحيث يصبح المعرض من هذا المنظور من أوائل المبادرات المؤسسية على مستوى الصين، والتي ترمي إلى استكشاف الممارسات الفنية في هذه المناطق المترابطة.

يستمد معرض «في الحضور والغياب» اسمه من عنوان مجموعة شعرية للفنان والشاعر والكاتب المصري أحمد مرسي، الذي لطالما تماهت ممارسته متعددة التخصصات مع قضايا النزوح وديمومة المكان، حيث يتكشّف المعرض عبر تشكيلات موضوعية تسبر العلاقات المتشابكة بين الأرض والبشر القاطنين فيها والمخيلة التي تُحييها. لا تنحصر مقاربة الأرض في هذا المعرض من منطلق جغرافي أو كخلفية للأحداث، وإنما بوصفها حضوراً راسخاً يُشكّل اللغة البصرية للفنانين، حيث تظهر الشخوص الإنسانية في مختلف الأعمال المعروضة، وكأنها تحمل تواريخ فردية وجماعية، كاشفةً عن قدرة الهويات المرتبطة بالأرض على العبور عبر الأماكن والأجيال، فتقترح الأعمال باجتماعها أساليب جديدة للتفكير حول الاستمرارية وإمكانية الانتماء في ظل الجغرافيات المتحولة.

المعرض من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وداميان تشانغ، مدير مركز أرانيا للفنون، إلى جانب القيمة المساعدة مي القايدي والباحثة الأولى ثريا كريدية من مؤسسة الشارقة للفنون، فضلاً عن القيمة المساعدة لي فانغوين وزميلة الأبحاث لي شينيانغ من مركز أرانيا للفنون، والمعرض من تقييم مركز أرانيا للفنون في غوانجو بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون.

يضم المعرض أعمال كلٍّ من الفنانين: إيتيل عدنان، ولطيف العاني، وطارق الغصين، وعارف الريّس، ورشيد أرائين، وبايا، وسلوى رودا شويكار، وصلاح المر، وسيمون فتال، ومدني عبد الرحمن جاهوري، وعباس حبيب الله، وجوانا حاجي توما وخليل جريج، وسامية حلبي، ومنى حاطوم، وكمالا إبراهيم إسحاق، وإيمان عيسى، وهيف كهرمان، ومروان قصاب باشي (مروان)، وهيلين الخال، وأنور الخليفي، وفريدة لاشاي، وجمانة مناع، وأحمد مرسي، وخليل رباح، وزينب سديرة، وحسن شريف، ومحمد يوسف، وأكرم زعتري.