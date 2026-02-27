السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محمد مندي: الحروف العربية نبض الفن الإسلامي

محمد مندي.. ولوحة من أعماله (من المصدر)
28 فبراير 2026 02:06

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«بكتاش»: الخط العربي جسر الحضارة والثقافة
«أنا الحرف، وأنا المعنى».. حوارية الضوء والظل

تُعد الحروف العربية نبض الفن الإسلامي وجوهره الروحي، حيث يتجاوز الخط وظيفته اللغوية ليصبح تجربة روحانية نعيشها في آيات القرآن الكريم وتفاصيل المساجد، وكما يمثل الخط قوة جاذبة تستهوي الأجانب والباحثين عن أسرار تكمن في الحروف التي تتحول بين يدي الخطاطين إلى كائن فني حي.
يرى الخطاط محمد مندي أن الخط العربي يشكل نحو تسعين بالمئة من الفنون الإسلامية، ثم تأتي الزخرفة لتشكل نسبة عشرة بالمئة. وعندما نتكلم عن الخطّاط وأعماله، ندرك أنه يكتب آيات قرآنية، أو حديثاً شريفاً، ليصبح العمل الفني الإسلامي أحد أساليب التعبير عن روحانية الشهر الفضيل. 
ويرى مندي أن الفن الإسلامي قابل للتطور والانتشار، بدليل أن كثيراً من الأجانب في الإمارات يدرسون ويتكلمون العربية ويرسمون الحروف، وحين نسألهم يقولون إن هذا الخط العربي فيه حياة، ونريد أن نصل إلى أسرار هذه الحياة. مشيراً إلى أن بعض الدول مشهورة بهذا الفن، فيرسمون الآيات القرآنية والأشعار والحكم على شكل سطور ودوائر حلزونية أو بيضاوية، أو على شكل سفينة، أو دائرة، أو وردة، ويستخدمون في اللوحات الورق والسيراميك والرخام وأحيانا الجبس أو الخشب، حيث الحروف تطاوع يد الخطاط، ليلف بالقلم الحرف نفسه، بينما في الرقعة لا يمكن الالتفاف به.
وحول أنواع الخطوط وما يناسبها من المواضيع، أوضح مندي، أن خط النسخ مثلاً للقرآن، وخط الثلث والكوفي لكتابة المساجد وشواهد القبور والواجهات، لافتاً إلى أن خط الكوفي الفاطمي يتميّز بزخارف في الفراغات بين الحروف.

محمد مندي
الحروف العربية
الفن الإسلامي
الخط العربي
فن الخط العربي
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©