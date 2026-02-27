محمد الشرقي: أهمية دور اللغة العربية في بناء الوعي المعرفي

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مكانة اللغة العربية ودورها في بناء الوعي المعرفي، وتعزيز الفهم العميق للنصوص الدينية والثقافية، باعتبارها وعاءً حضارياً لنقل العلوم والفكر عبر التاريخ.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي بقصر الرميلة، جلسةً بعنوان «اللغة العربية: مفتاح البيان وبوابة فهم القرآن»، قدّمها الباحث والأكاديمي محمد مرشد ديفيدز من جنوب أفريقيا، الذي تناول تجربته العلمية والشخصية في تعلّم اللغة العربية، وانعكاساتها على فهمه للقرآن الكريم وتفاعله مع معانيه. كما حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي.

ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المستمرة لمسيرة العمل الثقافي والمعرفي في الإمارة، عبر دعم البرامج والمجالس العلمية التي تعزّز البحث والاطلاع وتوسّع آفاق المعرفة في مختلف المجالات الفكرية والثقافية. واستعرض محمد مرشد ديفيدز خلال الجلسة مسار تعلّمه اللغة العربية، متوقفًا عند أبرز المحطات التي شكّلت تحوّلاً في تجربته العلمية، وكيف أسهمت دراسة اللغة في تطوير أدواته في قراءة النصّ القرآني وفهم سياقاته اللغوية والدلالية.

كما تناول جانباً من تجاربه الأكاديمية والثقافية في عددٍ من دول أفريقيا والعالم العربي، وما أتاحته من تنوّعٍ في مناهج التعلّم والتفاعل مع العربية بوصفها لغة معرفة وتواصل حضاري عابرٍ للثقافات.

من جانبه، أكّد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، حرص المجلس بتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة على استضافة النخب الفكرية والأكاديمية وطرح موضوعات معرفية تسهم في تنمية الوعي الثقافي وتعزيز الاهتمام باللغة العربية ومجالاتها العلمية.

حضر الجلسة معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين، إلى جانب مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري.