الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مجلس رأس الخيمة للشباب ينظّم مبادرة «إفطار القيم الإماراتية»

مجلس رأس الخيمة للشباب ينظّم مبادرة «إفطار القيم الإماراتية»
3 مارس 2026 12:29

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي


نظّم مجلس رأس الخيمة للشباب مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الشباب، في أجواء رمضانية تعكس روح التلاحم والتكافل المجتمعي. وجمعت المبادرة عدداً من الشباب والأسر وأفراد المجتمع، إلى جانب ضيوف من مختلف الجنسيات والأديان، بهدف تعريفهم بالعادات والتقاليد الإماراتية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وإبراز مظاهر الكرم والضيافة التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي. وأكد المجلس أن اختيار قرية الجزيرة الحمراء التراثية جاء لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية عريقة، حيث شكّلت البيئة التراثية للمكان تجربة ثرية للحضور، عكست أصالة الماضي وعمق الموروث الإماراتي، وأسهمت في نقل صورة حيّة عن نمط الحياة التقليدي في الدولة. وتضمّنت المبادرة جلسة تعريفية بالقيم الإماراتية، وأهمية المجالس ودورها في ترسيخ مفاهيم الاحترام والتواصل، إضافة إلى تجربة الإفطار الجماعي التي جسّدت معاني الأخوة والتسامح والانفتاح الثقافي. وأشار إبراهيم الجيري، رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب إلى أن مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية، التي ينفّذها المجلس خلال شهر رمضان، انسجاماً مع توجهات الدولة في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الوطنية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز التلاحم بين مختلف فئات المجتمع. واختتمت الفعالية بتبادل الأحاديث الودية بين الحضور والتقاط الصور التذكارية في أروقة القرية التراثية، وسط إشادة واسعة بالمبادرة وأثرها الإيجابي في تعزيز فهم الثقافة الإماراتية وقيمها النبيلة.

آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©