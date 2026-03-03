مجلس رأس الخيمة للشباب ينظّم مبادرة «إفطار القيم الإماراتية»

رأس الخيمة (الاتحاد)



نظّم مجلس رأس الخيمة للشباب مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الشباب، في أجواء رمضانية تعكس روح التلاحم والتكافل المجتمعي. وجمعت المبادرة عدداً من الشباب والأسر وأفراد المجتمع، إلى جانب ضيوف من مختلف الجنسيات والأديان، بهدف تعريفهم بالعادات والتقاليد الإماراتية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وإبراز مظاهر الكرم والضيافة التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي. وأكد المجلس أن اختيار قرية الجزيرة الحمراء التراثية جاء لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية عريقة، حيث شكّلت البيئة التراثية للمكان تجربة ثرية للحضور، عكست أصالة الماضي وعمق الموروث الإماراتي، وأسهمت في نقل صورة حيّة عن نمط الحياة التقليدي في الدولة. وتضمّنت المبادرة جلسة تعريفية بالقيم الإماراتية، وأهمية المجالس ودورها في ترسيخ مفاهيم الاحترام والتواصل، إضافة إلى تجربة الإفطار الجماعي التي جسّدت معاني الأخوة والتسامح والانفتاح الثقافي. وأشار إبراهيم الجيري، رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب إلى أن مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية، التي ينفّذها المجلس خلال شهر رمضان، انسجاماً مع توجهات الدولة في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الوطنية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز التلاحم بين مختلف فئات المجتمع. واختتمت الفعالية بتبادل الأحاديث الودية بين الحضور والتقاط الصور التذكارية في أروقة القرية التراثية، وسط إشادة واسعة بالمبادرة وأثرها الإيجابي في تعزيز فهم الثقافة الإماراتية وقيمها النبيلة.