التعليم والمعرفة

شركة "سبيس ون" اليابانية تلغي مجدداً إطلاق صاروخ يحمل أقماراً صناعية

شركة "سبيس ون" اليابانية تلغي مجدداً إطلاق صاروخ يحمل أقماراً صناعية
4 مارس 2026 11:42

ألغت شركة "Space One" الفضائية اليابانية الخاصة، مجدداً عملية إطلاق صاروخ "Kairos 3"، الذي كان يحمل خمسة أقمار صناعية.

 

ولا تزال أسباب الإلغاء الأخير لعملية الإطلاق، التي كان من المقرر تنفيذها من مطار "Kii" الفضائي في محافظة واكاياما غرب اليابان، غير معروفة.

 

وكانت الشركة قد ألغت سابقاً عمليتي إطلاق في عام 2026 بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

تجدر الإشارة إلى أن المحاولتين السابقتين لإطلاق الصاروخ انتهتا بالفشل، ففي مارس 2024 انفجر الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه، وفي ديسمبر من العام نفسه أُلغي الإطلاق بعد عشر دقائق من انطلاقه.

 

ويعمل صاروخ "Kairos 3" بالوقود الصلب، ويبلغ طوله 18 متراً، ويتكوّن من ثلاث مراحل، فيما يصل وزنه إلى نحو 23 طنا، وقد بدأت "Space One" تصميمه في عام 2018.

 

وتخطط الشركة حالياً لإطلاق نحو 30 صاروخاً من هذا النوع سنوياً بحلول العقد الثالث من القرن الحالي، بأسعار تجارية تنافسية.

 

ووفقاً للشركة، قد تُزاد القدرة الاستيعابية لهذه الصواريخ مستقبلاً لتمكينها من حمل أقمار صناعية أكبر حجماً.

المصدر: وام
اليابان
الأقمار الصناعية
