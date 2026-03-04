الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

صدور العدد 79 من مجلة «الحيرة من الشارقة»

صدور العدد 79 من مجلة «الحيرة من الشارقة»
4 مارس 2026 15:48

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد 79 من مجلة «الحيرة من الشارقة» الشهرية التي تُعنَى بالشعر والأدب الشعبي. واشتملت المجلة على مشاركة واسعة لعدد من الشعراء والشاعرات من الإمارات والخليج والوطن العربي في كلٍّ من باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة»، كما تناول باب «على المائدة» من هذا العدد قراءة لموضوع المساجلات والمجاراة، كفنون شعرية أصيلة، واستعرض باب «مداد الرواد» سيرة وتجربة الشاعر الإماراتي الراحل سلطان بن وقيش الظاهري، فيما قدّم باب «زهاب السنين» قصائد وثّقت لمعالم ومسميات بارزة في الجزيرة العربية. وتواصل العدد في باب «شبابيك الذات» بقراءة لتجربة الشاعر العُماني صالح السنيدي، كما قرأ باب «كنوز مضيئة» موضوع المقيظ، كتراث وجداني لفصول السنة ومواسمها، أمّا باب «عتبات الجمال»، فتناول خصائص وصفات القصائد الأولى لعدد من الشعراء الروّاد في الإمارات. وتناول باب «ضفاف نبطية» أسلوب الشاعر الإماراتي خليفة بن عايش ومواضيعه الأدبية، كما قرأ باب «مدارات» فن الواو الشعري في الثقافة الشعبية بمصر، وعرض باب «فضاءات» عدداً من القصائد التي قيلت في موضوع التعاون والتضامن المجتمعي، أمّا باب «تواصيف»، فقرأ عدداً من ألوان الشعر الشعبي في بلاد الشام.

