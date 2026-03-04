مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب ببرنامج موسّع وأجندة متنوعة

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في «معرض لندن الدولي للكتاب 2026»، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العالمية في قطاع النشر وصناعة المعرفة، وينعقد في الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري في قاعة «أولمبيا» بالعاصمة البريطانية لندن. وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الفكرية والمعرفية الرائدة عالمياً. وتهدف المؤسسة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز دورها المحوري في تعزيز منظومة المعرفة، وتمكين إنتاج ونشر المحتوى، ودفع الحوار العالمي حول مستقبل المعرفة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة ودعم مسارات تبادلها. وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة: «تحرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على المشاركة الدائمة في هذا المحفل المعرفي العالمي، باعتباره أحد أعرق الفعاليات الدولية في مجال نشر الفكر وصناعة الكتاب، ومنصةً متميزة تجمع أقطاب الأدب والعلوم مع الناشرين والقُرَّاء من مختلف أرجاء العالم. كما تأتي هذه المشاركة تماشياً مع سعينا المتواصل نحو ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخريطة المعرفية العالمية، وتسليط الضوء على إسهاماتها في دعم الحراك المعرفي وتعزيز الإبداع والتميز الفكري على الصعد كافة». وخلال المعرض، تستعرض المؤسسة أبرز مبادراتها ومشروعاتها الرامية إلى دعم إنتاج المعرفة، وتمكين الأفراد بالمهارات الحديثة، وتعزيز الابتكار الفكري؛ مثل: «برنامج دبي الدولي للكتابة»، و«حوارات المعرفة»، و«أكاديمية مهارات المستقبل». كما تسعى المؤسسة إلى التعريف بجهودها في تطوير مؤشرات المعرفة العالمية، وتصميم البرامج التي تسهم في بناء مجتمعات معرفية مستدامة. وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، تعقد «استراحة معرفة» مجموعة من الجلسات الملهمة، أبرزها: «الكتاب العربي بعيون أجنبية» مع الناشر هيثم حسين، وجلسة «الشعر وحنين اللغة» مع الشاعرة فيء ناصر، وجلسة «الكتابة بعيداً عن الوطن» مع الروائي همدان دماج، إضافة إلى جلسة «إطلالة على أندية القراءة العربية في المملكة المتحدة». فيما تعقد «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» جلسة نقاشية بعنوان: «إعطاء المعرفة أثراً عالمياً»، يتحدث فيها البروفيسور ديفيد كلارك، الحاصل على الجائزة، والبروفيسور نيك رولينز، عضو المجلس الاستشاري للجائزة. وتمثل هذه المشاركة فرصة للمؤسسة لتوسيع التعاون مع دور النشر العالمية، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الأبحاث؛ بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكة، وتطوير مبادرات نوعية تدعم صناعة المعرفة إقليمياً ودولياً.