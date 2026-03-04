الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

14 عرضاً في أيام الشارقة المسرحية

جانب من اجتماع اللجنة العليا لأيام الشارقة المسرحية (من المصدر)
5 مارس 2026 03:51

الشارقة (الاتحاد) 

تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الخامسة والثلاثين من «أيام الشارقة المسرحية»، التي تُنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. وعقدت اللجنة العليا للفعالية الفنية الثقافية التي تنظمها دائرة الثقافة، اجتماعها الرابع في قصر الثقافة، برئاسة أحمد بورحيمة، مدير «الأيام»، وبحضور الأعضاء: إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.
واستعرض الاجتماع تقرير لجنة «مشاهدة وتصنيف العروض المسرحية» التي ضمّت: أحمد الأنصاري وعبدالله راشد (الإمارات)، ومحمد مسعد (مصر)، كما اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لـ«الأيام» برنامج العروض والمسارح المخصّصة لها. وناقش المجتمعون ترتيبات حفل الافتتاح الذي سيقام بمسرح قصر الثقافة، ويشهد العديد من الفقرات، من بينها تقديم العرض الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» في نسختها الثالثة عشرة، التي نظّمت في إطار الدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي يناير الماضي في العاصمة المصرية، وهو العرض التونسي «الهاربات»، تأليف وإخراج وفاء الطبوبي، وإنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي، والأسطورة للإنتاج الفني.
وكانت لجنة مشاهدة وتصنيف العروض المسرحية شاهدت 11 عرضاً تقدمت للمنافسة على جوائز الدورة الـ35 من أيام الشارقة المسرحية، واختارت اللجنة سبعة عروض لتقدم على مستوى المسابقة، وهي: مسرحية «جارٍ اختيار عنوان» تأليف تغريد الداود وإخراج إبراهيم سالم لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، و«غياهب الروح» تأليف عبدالله إسماعيل وإخراج عبدالرحمن الملا لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و«سونا» تأليف طلال محمود وإخراج مروان عبدالله صالح لمسرح دبي الأهلي، و«نصف ليلى» تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد لمسرح خورفكان للفنون، و«هيرقرموشة» تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري لمسرح الشارقة الوطني، و«قاموس الاختفاءات» إعداد وإخراج مهند كريم لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، و«سنعيدها سيرتها الأولى» تأليف وإخراج علي جمال لمسرح الشباب للفنون.

البرنامج الموازي 

تعرض العروض الأربعة المتبقية في البرنامج الموازي للمسابقة وهي: «حين اختارت الروح الوقوف» تأليف عبدالله إسماعيل وإخراج عيسى كايد لمسرح أم القيوين الوطني، و«حقائب فارغة» تأليف محمد سعيد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، و«أرض اليباس» تأليف نائل الجرابعة وإخراج فارس البلوشي لمسرح الفجيرة، و«تخيل» تأليف أحمد الماجد وإخراج مرتضى جمعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح.

عرضان
يحفل برنامج عروض الدورة الـ35 من أيام الشارقة المسرحية التي تختتم 31 مارس بعرضين من عروض الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: «من غير يقين» تأليف أوغست ستريندبرغ وإخراج فيصل موسى، و«أنت لست جاراً» تأليف عزيز نيسين وإخراج حميد محمد عبدالله.

سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
أيام الشارقة المسرحية
المسرح
