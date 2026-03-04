الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

سعود بن صقر: الفن يُعزِّز السلام بين الشعوب

سعود بن صقر خلال استقباله لورينزو كوين (وام)
5 مارس 2026 03:52

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الفنان التشكيلي الإيطالي لورينزو كوين، نجل الفنان العالمي الراحل أنطوني كوين.

أخبار ذات صلة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
فريق «الطوارئ والأزمات» برأس الخيمة يناقش مؤشرات الجاهزية في ضوء التطورات

ورحَّب سموه بالفنان الإيطالي، مؤكداً أهمية الفن في تعزيز قيم المحبة والسلام بين الشعوب، ودور الفنون البصرية في مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين المجتمعات.
وأشاد سموه بالرسائل الإنسانية التي تحملها أعمال لورينزو كوين، والتي تلامس مفاهيم الوحدة والتسامح والسلام والاستدامة، وتعكس رؤية فنية تُعزِّز القيم الإنسانية المشتركة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز أعمال الفنان ومشاريعه الفنية، التي تنسجم مع التوجهات العالمية الداعمة لحماية البيئة، وتعزيز الوعي بقضايا الاستدامة.
من جانبه، أعرب الفنان لورينزو كوين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، تشكلان بيئة ملهمة للفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، بما توفره من دعم للثقافة والفنون والانفتاح على الحضارات الإنسانية.

سعود بن صقر
رأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اقتصاد
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اليوم 11:48
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©