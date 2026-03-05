مجلة المسرح.. تصدر عددها الجديد الـ78

الشارقة (الاتحاد) احتوى العدد الجديد (78) من مجلة «المسرح»، التي تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة بصفة شهرية، مجموعة متنوعة من المقالات والمراجعات والحوارات والمتابعات حول الحركة المسرحية في الشارقة والعالم. في باب «مدخل»، خصّصت المجلة مساحة لإفادات عدد من الفنانين المحليين حول التأثير الثقافي والاجتماعي لـ«أيام الشارقة المسرحية»، بمناسبة حلول موعد دورتها الخامسة والثلاثين التي تنظم في الفترة (24-31) مارس الجاري. كما تضمن الباب تقريراً عن «جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» التي فاز بنسختها التاسعة عشرة الفنان الكويتي محمد جابر (العيدروسي)، إضافة إلى تقرير آخر عن «الشخصية المحلية المكرمة» في الدورة الجديدة من «الأيام»، وهو الفنان الإماراتي جمال السميطي.

ونطالع في باب «قراءات» مجموعة من المراجعات النقدية حول أبرز العروض التي شهدتها الساحات المسرحية العربية أخيراً، إذ كتب باسم صادق حول مسرحية «مأتم السيد الوالد»، أحدث أعمال المخرج العراقي مهند هادي، وتناول سامر محمد إسماعيل عرض «مؤتمر» للمخرج السوري سمير عثمان الباش، بينما كتب كمال الشيحاوي عن مسرحية «الحلم» للفاضل الجعايبي. وفي باب «رؤى»، يتساءل يوسف فاضل: «ما هو التأليف إذن؟»، بينما يقرأ عبد المجيد شكير «الدرس الأندلسي مسرحياً».

أما في باب «حوار»، فنشرت المجلة مقابلة أجراها عبد الكريم الحجراوي مع الناقد والمؤرخ المسرحي المصري سامي سليمان، تحدّث خلالها عن بداياته والمؤثرات الثقافية والاجتماعية التي شكّلت شخصيته ومسيرته الأكاديمية، وجهوده في تحقيق وقراءة التراث المسرحي العربي. وفي باب «أسفار»، سرد شمس الدين يونس رحلته إلى مدينة شتوتغارت الألمانية قبل عقدين من الزمن، حيث شارك في ورشة تعليمية عن تقنيات مسرح بريشت.

ونطالع في باب «أفق» إضاءة بحثية بقلم هادية عبد الفتاح حول تجربة فرقة «الورشة» المسرحية، التي تأسّست قبل نحو أربعة عقود، وذلك بمناسبة تكريم الهيئة العربية للمسرح لمؤسسها المصري حسن الجريتلي يناير الماضي. وفي باب «مطالعات»، يقرأ مصعب الصاوي النصوص المسرحية التي صدرت حديثاً تحت عنوان «تحليق نسبي» للكاتب السوري نواف يونس. وتضمن باب «متابعات» حوارات قصيرة مع الفائزين الثلاثة بجائزة الشارقة للإبداع العربي (مجال المسرح)، وحواراً مع الفنانة اللبنانية جوليا قصار بمناسبة خوضها تجربة الإخراج المسرحي للمرة الأولى في عرض «بكنك على خطوط التماس»، ومع المخرج الإماراتي عبد الرحمن الملا. وحفل باب «رسائل» بتقارير متنوعة من سوريا والسويد والشارقة.