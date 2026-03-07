الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032

7 مارس 2026 10:35

استبعدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" نهائياً أي احتمال لاصطدام كويكب"2024 YR4" بالقمر في عام 2032، وفقاً لأرصاد جديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وكانت حسابات سابقة للمسار المداري لهذا الكويكب قد أشارت إلى احتمال ضئيل لاصطدامه بالقمر بنسبة 4.3%، لكن القراءات المحسنة من تلسكوب "جيمس ويب"، التي جمعت في فبراير الماضي، أكدت أن الكويكب سيمر على مسافة آمنة تبلغ 13200 ميل من سطح القمر في 22 ديسمبر 2032.

واكتشف الكويكب، الذي يبلغ قطره نحو 200 قدم (بحجم مبنى مكون من 15 طابقاً)، في أواخر عام 2024 بواسطة نظام الإنذار المبكر في تشيلي. وفي أوائل عام 2025، أثيرت مخاوف قصيرة من احتمال اصطدامه بالأرض، لكن هذا السيناريو استبعد سريعا، بينما استمر الغموض حول احتمالية اصطدامه بالقمر لفترة أطول.

ومنذ ربيع 2025، أصبح الكويكب باهتاً جداً لدرجة تعذر رصده، إلى أن التقطته كاميرا تلسكوب جيمس ويب الشهر الماضي، لتحسم النتيجة نهائيا لصالح المرور الآمن.

المصدر: وام
تلسكوب جيمس ويب
ناسا
