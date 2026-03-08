«بيغ باد وولف 2026»: مليون كتاب لدعم مجتمع القراءة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)



يواصل معرض «بيغ باد وولف - دبي 2026»، المصنف كأكبر معرض لبيع الكتب في العالم، استقطاب حشود الزوار من العائلات والطلبة وشغوفي القراءة في قاعة «ساوند ستيج» بمدينة دبي للاستوديوهات. ونظراً للحفاوة الكبيرة ومطالبات الجمهور، أعلن المنظمون عن تمديد فترة المعرض لتستمر حتى 15 مارس الجاري، مما يمنح فرصة إضافية للجمهور لاستكشاف 18 ألف عنوان، وأكثر من مليون كتاب يقدمهم المعرض هذا العام.

وأكد أندرو ياب، المؤسس المشارك للمعرض لـ«الاتحاد»، أن حجم الإقبال الراهن يعكس وعياً ثقافياً متنامياً حيث يشهد المعرض تدفقاً مستمراً للزوار، لاسيما في الفترة المسائية. وأشار ياب إلى أن الحدث نجح في جذب أطياف متنوعة تشمل المهنيين الشباب والكوادر الأكاديمية، الذين يقضون ساعات في البحث بين أكثر من مليون كتاب تضمها أروقة المعرض، ولفت ياب إلى أن الظاهرة الأبرز هذا العام تكمن في نوعية التفاعل؛ إذ لم يعد المعرض مجرد وجهة للتسوق، بل تحول إلى منصة ثقافية واجتماعية متكاملة، حيث يتردد الزوار على الموقع عدة مرات بصحبة قوائم قراءة محددة، مما يعزز مكانة «بيغ باد وولف» كحدث محوري في الأجندة الثقافية لإمارة دبي.

وتابع: تواصل نسخة دبي من المعرض تطورها مع كل دورة جديدة، إلا أن شعار هذا العام «ما وراء الضجيج» يمنح الحدث بُعداً خاصاً يعكس واقعنا الراهن؛ ففي الوقت الذي أصبح فيه التعرض المفرط للمحتوى الرقمي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حرصنا على تقديم المعرض كواحة تتيح للزوار التمهّل، والعودة إلى متعة القراءة المركزة، والتفاعل العميق مع الكتب.

وما يميّز هذه النسخة اتساع وتنوع المعروضات وسهولة الوصول إليها؛ إذ نوفر هذا العام نحو 18 ألف عنوان، وأكثر من مليون كتاب، تغطي مجموعة واسعة من الأنواع الأدبية والفئات العمرية، بأسعار تنافسية، كما تم تنظيم قسم الأطفال بشكل أكثر دقة وفقاً للمراحل العمرية: (1-4 سنوات)، (5-8 سنوات)، و(8-12 سنة)، مما يسهل على أولياء الأمور والأطفال العثور على الإصدارات المناسبة لكل مرحلة. وعلى خلاف المعارض التي تُنظَّم عادةً وفق تنسيق محدد مسبقاً للمحتوى، تتيح هذه التجربة مساحة مفتوحة للاكتشاف الحر.

وفي سياق موازٍ قال أندرو ياب: «ينشط معرض (Big Bad Wolf) في 17 دولة وأكثر من 50 مدينة حول العالم، مما يتيح لنا العمل مباشرة مع ناشرين دوليين على نطاق واسع. ويُعد هذا الحضور العالمي ركيزة أساسية في نموذج عملنا، إذ يساهم في توفير تنوع هائل في العناوين المعروضة، وتحظى دبي بمكانة خاصة لدينا؛ فهي مدينة متعددة الثقافات وتضم قاعدة قرّاء شديدة التنوع، مما يجعلها واحدة من أكثر المحطات حيوية ضمن جولتنا العالمية. كما أن مستوى الحماس والإقبال المتكرر الذي نشهده من الزوار، يضع دبي ضمن أهم أسواقنا على الصعيد الدولي».

وأشار أندرو ياب إلى مواصلة المعرض استقبال الزوار على مدار اليوم، حيث يفضل الكثيرون قضاء وقتهم في تصفح الكتب واكتشاف عناوين جديدة، مؤكداً أن أولوية المعرض توفير بيئة ترحيبية ومنظمة بعناية، تتيح للعائلات والأفراد استكشاف المجموعة الواسعة من الكتب بكل راحة وسلاسة.