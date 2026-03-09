«دبي للثقافة» تعرض ثوباً من تصميم اليازية بنت نهيان

دبي (وام)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن عرض ثوب من تصميم الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، ضمن مقتنيات بيت الزينة والجمال في متحف الشندغة أكبر متحف تراثي في دولة الإمارات، وذلك على سبيل الإعارة من شركة أناسي للإعلام، في خطوة تعكس جهود الهيئة المتواصلة لاستكشاف الأبعاد الاجتماعية للملابس والزينة ودورهما التاريخي في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع، وتوفير تجربة معرفية ثرية لزوّار المتحف تُتيح لهم تأمل العمل بوصفه نقطة التقاء بين التقاليد والتصميم المعاصر.

ويُجسّد الثوب، الذي صمم في عام 2024، رؤية فنية تعكس تداخلاً أنيقاً بين التراث والحداثة، إذ صُنع من قماش حريري بلون أخضر باستيل مائل إلى الفضي، وزُيّن خط العنق والمعصمان بتطريزات هندسية ونباتية دقيقة، فيما تنساب على سطحه كتابات بالخط النبطي صُممت على شكل مجموعات متناسقة بعناية، لتشكّل أنماطاً دائرية إيقاعية تستحضر البدايات الأولى للتواصل ورواية الحكايات، وتعكس تفاصيل التصميم احتراماً عميقاً للهوية الإماراتية بروح عصرية معاصرة.

ويتميّز التصميم بطبقة من التول الشفاف بلون برونزي تنساب بسلاسة من الكتف الأيسر، في إشارة مستوحاة من أزياء مدينة تدمُر القديمة، وقد تم تثبيتها بعملة مشماش معاد تدويرها تجمع بين الطابع الفينيقي والدرهم الإماراتي، في دلالة رمزية على التبادل الثقافي واستمرارية الحضارات عبر الزمان والمكان.

وتُعدّ الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان صانعة أفلام ومبدعة متعددة التخصّصات ومؤسسة شركة أناسي للإعلام، شغلت منصب السفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، خلال الفترة من 2021 و2023، وعُرضت أعمالها في مدن عالمية، منها مدريد ولندن وبرلين، وأنتجت عدداً من الأفلام الوثائقية، من أبرزها The Tainted Veil وNanny Culture، كما قدمت في عام 2020 فيلمها القصير أثل Athel الذي حصد الجائزة البلاتينية لأفضل فيلم فانتازيا قصير، وجائزة الريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الأميركية، وتواصل من خلال أعمالها السينمائية والبصرية التأكيد على أهمية السرد القصصي في تشكيل الوعي الثقافي، وتعزيز الحوار الحضاري بين الثقافات المختلفة.