الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الثقافي العربي» ينظم دورات في اللغة العربية لكوادر بلدية ميلانو

مركز استقبال ميلانو أهم مراكز خدمة المهاجرين واللاجئين في المدينة (من المصدر)
10 مارس 2026 03:22

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مجمع اللغة العربية» بالشارقة يضيء قضايا «الضاد» بين التراث والمعاصرة
زلزال قوي يضرب قبالة ساحل إيطاليا

وقع المعهد الثقافي العربي في الجامعة الكاثوليكية بميلانو اتفاقية تعاون مع بلدية ميلانو لإطلاق برنامج متخصص في تعليم اللغة العربية وثقافتها للعاملين في «مركز الاستقبال لمدينة ميلانو» أحد أهم المراكز المعنية بخدمات المهاجرين واللاجئين في المدينة. ويُعد المعهد الثقافي العربي ثمرة شراكة استراتيجية بين «هيئة الشارقة للكتاب» والجامعة الكاثوليكية في ميلانو أُطلقت في 2024 بهدف دعم تعليم اللغة العربية في أوروبا وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والمعرفي بين العالم العربي والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية.
وتأتي هذه الاتفاقية استجابةً لحاجة متنامية لدى بلدية ميلانو لتأهيل كوادرها العاملة في قطاع الاستقبال والاندماج لغوياً وثقافياً بما يعزز قدرتها على التواصل مع المتحدثين بالعربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في ظل تزايد أعداد المستفيدين من أصول عربية. 
وبموجب الاتفاق سيتولى المعهد تنظيم دورات في اللغة العربية للمستوى المبتدئ إلى جانب برامج تمهيدية في الثقافة العربية موجهة إلى العاملين في «مركز الاستقبال لمدينة ميلانو» وإلى الكوادر العاملة ضمن شبكة نظام الاستقبال والاندماج في المدينة ممن يتعاملون يومياً مع مهاجرين ولاجئين من أصول عربية.
ويُعد «مركز الاستقبال لمدينة ميلانو»، الذي افتُتح عام 2024، الجهة الوحيدة في المدينة التي تقدم خدمات متخصصة للمهاجرين واللاجئين، ويعمل فيه نحو 100 وسيط ثقافي ولغوي من جنسيات متعددة، ويقدم خدماته لما يقارب 1000 مستفيد شهرياً، ويعتبر المركز حلقةَ وصل بين بلدية ميلانو وعدد من المؤسسات العامة والخاصة.
ومن المقرر انطلاق الدورات الأولى خلال شهر مارس الجاري، وقد تجاوز عدد المسجلين التوقعات، ما يعكس تنامي الاهتمام بتعلم اللغة العربية وتعزيز الفهم الثقافي المرتبط بالحضور العربي في المجتمع الإيطالي ومؤسسات الخدمة العامة.
ويمثل هذا التعاون أحد مخرجات الشراكات الثقافية التي تعمل هيئة الشارقة للكتاب على تطويرها مع مؤسسات أكاديمية وثقافية عالمية، بهدف دعم انتشار اللغة العربية وتعزيز حضورها.

المعهد الثقافي العربي في ميلانو
إيطاليا
ميلانو
اللغة العربية
هيئة الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©