«الثقافي العربي» ينظم دورات في اللغة العربية لكوادر بلدية ميلانو

الشارقة (الاتحاد)

وقع المعهد الثقافي العربي في الجامعة الكاثوليكية بميلانو اتفاقية تعاون مع بلدية ميلانو لإطلاق برنامج متخصص في تعليم اللغة العربية وثقافتها للعاملين في «مركز الاستقبال لمدينة ميلانو» أحد أهم المراكز المعنية بخدمات المهاجرين واللاجئين في المدينة. ويُعد المعهد الثقافي العربي ثمرة شراكة استراتيجية بين «هيئة الشارقة للكتاب» والجامعة الكاثوليكية في ميلانو أُطلقت في 2024 بهدف دعم تعليم اللغة العربية في أوروبا وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والمعرفي بين العالم العربي والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية.

وتأتي هذه الاتفاقية استجابةً لحاجة متنامية لدى بلدية ميلانو لتأهيل كوادرها العاملة في قطاع الاستقبال والاندماج لغوياً وثقافياً بما يعزز قدرتها على التواصل مع المتحدثين بالعربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في ظل تزايد أعداد المستفيدين من أصول عربية.

وبموجب الاتفاق سيتولى المعهد تنظيم دورات في اللغة العربية للمستوى المبتدئ إلى جانب برامج تمهيدية في الثقافة العربية موجهة إلى العاملين في «مركز الاستقبال لمدينة ميلانو» وإلى الكوادر العاملة ضمن شبكة نظام الاستقبال والاندماج في المدينة ممن يتعاملون يومياً مع مهاجرين ولاجئين من أصول عربية.

ويُعد «مركز الاستقبال لمدينة ميلانو»، الذي افتُتح عام 2024، الجهة الوحيدة في المدينة التي تقدم خدمات متخصصة للمهاجرين واللاجئين، ويعمل فيه نحو 100 وسيط ثقافي ولغوي من جنسيات متعددة، ويقدم خدماته لما يقارب 1000 مستفيد شهرياً، ويعتبر المركز حلقةَ وصل بين بلدية ميلانو وعدد من المؤسسات العامة والخاصة.

ومن المقرر انطلاق الدورات الأولى خلال شهر مارس الجاري، وقد تجاوز عدد المسجلين التوقعات، ما يعكس تنامي الاهتمام بتعلم اللغة العربية وتعزيز الفهم الثقافي المرتبط بالحضور العربي في المجتمع الإيطالي ومؤسسات الخدمة العامة.

ويمثل هذا التعاون أحد مخرجات الشراكات الثقافية التي تعمل هيئة الشارقة للكتاب على تطويرها مع مؤسسات أكاديمية وثقافية عالمية، بهدف دعم انتشار اللغة العربية وتعزيز حضورها.