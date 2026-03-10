«المنجزات العلمية القرآنية في رمضان» محور محاضرة «مركز جمعة الماجد»

دبي (الاتحاد)

أقام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أمس الأول، محاضرةً افتراضيةً بعنوان: «منجزات علمية قرآنية في رمضان»، قدّمها الدكتور عبدالحكيم الأنيس، الخبير العلمي في مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وتناول عبدالحكيم في محاضرته منزلة العِلم في الإسلام، وارتباط العِلم بالعمل، وضرورة نشر المعرفة بين الناس، مبيّناً أن شهر رمضان شهر خيرات وبركات وحسنات، وهو كذلك شهر إنجازات دينية ودنيوية وأخروية. ومن هذه الإنجازات ما حقّقه عدد كبير من العلماء من منجزات علمية في مجالات متعددة من العِلم والأدب.

وركّز في حديثه على المنجزات العلمية في مجال تفسير القرآن وعلومه، من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر، وذكر من أبرزها الكتاب الجليل: «الدر المنثور في التفسير المأثور» للإمام السيوطي، و«التيسير في علم التفسير» للعلامة الكافيجي.

وأشار إلى أن استحضار هذه النماذج المضيئة من جهود العلماء في شهر رمضان من شأنه أن يثير العزائم ويحفّز الهمم، ليغتنم الصائم هذا الشهر المبارك في إنجاز عمل علمي أو أدبي، فلا ينقضي الشهر إلا وقد أعدَّ عملاً يكون لبنةً في صرح المكتبة الإسلامية.

وفي ختام المحاضرة فُتح باب النقاش، حيث تفاعل الحضور مع موضوع المحاضرة بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات، التي أجاب عنها الدكتور عبدالحكيم الأنيس، مؤكداً أهمية مواصلة البحث العلمي في مجالات القرآن الكريم وعلومه.