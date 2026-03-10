«المدارس الذكية» يستكشف المعرفة في عصر التحول الرقمي

محمد عبد السميع (الشارقة)

تُركّز الدراسات على كيفية التعامل مع الإنسان في المجال التربوي، في ظلّ المدارس الذكية والانتشار الواسع للتقنيات الحديثة.

وكتاب «المدارس الذكية»، لمؤلفته شيخة الحبسي، يصبّ في هذا الاتجاه، مع انحيازه إلى حضور المُعلِّم، بإعادة توصيف العلاقة بين المتعلم والمعرفة، في فضاءات أوسع تظلّ فيها الروح موجودة، وفق أدوار البحث والاكتشاف في المادة التعليمية، دون أن تطغى المادة التكنولوجية على هذه الروح.

وباعتبار المعرفة مستمرة ولا يمكن أن يحدّها حدٌّ، ترى الحبسي أنّ المعلّم يمكنه البقاء على قيد الحضور والفاعلية، إذا استطاع القيام بدور المرشد لطلابه والمتعاون معهم، نحو اكتشافات جديدة أو إضافات نوعية، لأنّ إنكار التكنولوجيا أمر غير موضوعي.

تؤكد المؤلِّفة أهمية الوعي وإعادة هندسة العملية التعليمية نحو البيئات الذكية واستراتيجيات التعلّم الرقمي، أمّا حماية الإنسان من التحول الرقمي، فتُجيب عنه الحبسي عبر فصول الكتاب، متوخيةً «المعلم التقني» الذي لم يَعُد ناقلاً للمعرفة، بل مصمماً للخبرة التعليمية وإدارة البيئة الحوارية، ولذلك فلا بدّ من وجود عنصر الإبداع للمتعلم والمعلّم نحو النجاح المنشود، والذي تكون فيه المدرسة فضاءً أوسع للابتكار المستند ليس فقط على المهارة التقنية، بل على الإحساس بحضورنا في عالم كبير.