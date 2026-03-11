مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض لندن للكتاب 2026

أبوظبي (وام)



يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في الدورة الـ55 من معرض لندن للكتاب، أحد أبرز التجمعات السنوية المهنية لصناعة النشر في العالم، والذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 مارس الحالي بقاعة أولمبيا في لندن.





ويعرض المركز في جناحه مجموعةً من أبرز إصدارات مشروعيه «كلمة» للترجمة، و«إصدارات» للنشر العربي، إضافة إلى كتب إلكترونية ومسموعة ضمن مشروعه للتحول الرقمي، عبر رموز استجابة سريعة تسمح للزوار بتحميلها، وتنقلهم إلى صفحة «المكتبة الرقمية العربية»، التي أطلقها المركز مؤخراً بالتعاون مع شركة «أمازون» بهدف توفير آلاف الكتب الإلكترونية، والصوتية، وتوسيع نطاق وصول الكتاب العربي، وتعزيز حضور الثقافة العربية عالمياً.





ويتضمن برنامج المشاركة عقد لقاءات، وحوارات مع أقطاب في الصناعات الإبداعية والنشر في العالم؛ بهدف تعزيز التعاون مع ناشرين عالميين، وترسيخ العلاقات القائمة مع دور نشر بريطانية ودولية، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الحقوق بين مشروع «كلمة» للترجمة، ودور نشر عالمية.





ويشهد جناح المركز برنامجاً ثقافياً يتضمن جلسات تنظم بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وبمشاركة نخبة من المثقفين، والمترجمين، والمؤلفين لتسليط الضوء على جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحتفل بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، وعلى مشروع «كلمة إلى العالم» الذي أطلقه المركز في 2025 لترجمة أمهات الكتب والأدب العربي إلى لغات عالمية، بهدف مد جسور الحوار الثقافي ونشر التراث الإنساني العربي، إضافة إلى جلسات يستضيفها الجناح من تنظيم «متحف زايد الوطني»، و«متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي».

ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية على المشاركة سنوياً في معرض لندن للكتاب؛ بهدف التعريف بدوره الرائد في تعزيز حضور اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخدامها بين الناطقين وغير الناطقين بها، والتعريف بمشاريعه المميزة في هذا المجال.