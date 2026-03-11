الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض لندن للكتاب 2026

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض لندن للكتاب 2026
12 مارس 2026 02:16

أبوظبي (وام)

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، في الدورة الـ55 من معرض لندن للكتاب، أحد أبرز التجمعات السنوية المهنية لصناعة النشر في العالم، والتي تُقام يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في الدورة الـ55 من معرض لندن للكتاب، أحد أبرز التجمعات السنوية المهنية لصناعة النشر في العالم، والذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 مارس الحالي بقاعة أولمبيا في لندن.

ويعرض المركز في جناحه مجموعةً من أبرز إصدارات مشروعيه «كلمة» للترجمة، و«إصدارات» للنشر العربي، إضافة إلى كتب إلكترونية ومسموعة ضمن مشروعه للتحول الرقمي، عبر رموز استجابة سريعة تسمح للزوار بتحميلها، وتنقلهم إلى صفحة «المكتبة الرقمية العربية»، التي أطلقها المركز مؤخراً بالتعاون مع شركة «أمازون» بهدف توفير آلاف الكتب الإلكترونية، والصوتية، وتوسيع نطاق وصول الكتاب العربي، وتعزيز حضور الثقافة العربية عالمياً.

ويتضمن برنامج المشاركة عقد لقاءات، وحوارات مع أقطاب في الصناعات الإبداعية والنشر في العالم؛ بهدف تعزيز التعاون مع ناشرين عالميين، وترسيخ العلاقات القائمة مع دور نشر بريطانية ودولية، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الحقوق بين مشروع «كلمة» للترجمة، ودور نشر عالمية.

أخبار ذات صلة
«السلامة الغذائية» تغلق مطعم كلاسك في منطقة الظفرة
«تفاهم» لتطوير كفاءات موظفي الزراعة والأغذية بأبوظبي

ويشهد جناح المركز برنامجاً ثقافياً يتضمن جلسات تنظم بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وبمشاركة نخبة من المثقفين، والمترجمين، والمؤلفين لتسليط الضوء على جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحتفل بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، وعلى مشروع «كلمة إلى العالم» الذي أطلقه المركز في 2025 لترجمة أمهات الكتب والأدب العربي إلى لغات عالمية، بهدف مد جسور الحوار الثقافي ونشر التراث الإنساني العربي، إضافة إلى جلسات يستضيفها الجناح من تنظيم «متحف زايد الوطني»، و«متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي».

ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية على المشاركة سنوياً في معرض لندن للكتاب؛ بهدف التعريف بدوره الرائد في تعزيز حضور اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخدامها بين الناطقين وغير الناطقين بها، والتعريف بمشاريعه المميزة في هذا المجال.

مركز أبوظبي للغة العربية
أبوظبي
اللغة العربية
معرض لندن للكتاب
الثقافة
النشر
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©