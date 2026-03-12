اتحاد المصارعة يطوّر استراتيجية متكاملة لنشر اللعبة



أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد المصارعة عن تطوير خططه الاستراتيجية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب الواعدة لترسيخ مكانة اللعبة، ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها، بجانب توفير بيئة تنافسية تسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان الأمين العام لاتحاد المصارعة، إن الخطة المتكاملة تتضمن إقامة المزيد من البطولات النوعية بمشاركة مختلف فئات وشرائح المجتمع، بما ينسجم أيضاً مع توجهات «عام الأسرة» من خلال دعم دور الأسرة شريكاً استراتيجياً أساسياً، وإضافة أجواء تنافسية تسهم في استقطاب المزيد من اللاعبين الموهوبين من مختلف المراحل السنية، والارتقاء بالمستوى الفني لهم من خلال متخصصين.

وأشار إلى أن تنظيم الاتحاد للنسخة الأولى من بطولة الإمارات للمصارعة في كل من أبوظبي، ودبي، والعين، خلال الشهر الجاري، حقق تفاعلاً ملحوظاً من اللاعبين والجمهور المتواجد في مشهد يعكس الاهتمام المتنامي باللعبة واتساع قاعدة ممارسيها، وتأكيداً لتفعيل هذه الخطط.

وأوضح أن هذه السلسلة من البطولات تسهم في ترسيخ ثقافة التنافس الرياضي، وصقل مهارات اللاعبين، ورفع المستوى الفني، بجانب تعزيز مكانة المصارعة كإحدى الرياضات التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع ضمن بيئة تنظيمية احترافية.

وأقيمت منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات للمصارعة بمشاركة 230 لاعباً تنافسوا في فئات الرجال، والناشئين، والأشبال، واستضافت أبوظبي منافسات الجولة الأولى من البطولة لفئة تحت 15 عاماً، فيما استضافت دبي منافسات الجولة الثانية والتي خصصت لفئة تحت 10 سنوات، بينما استضافت العين الجولة الثالثة ضمن تحدي حفيت الرياضي، والتي خُصّصت للرجال.