الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد المصارعة يطوّر استراتيجية متكاملة لنشر اللعبة

اتحاد المصارعة يطوّر استراتيجية متكاملة لنشر اللعبة
12 مارس 2026 14:15


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد المصارعة عن تطوير خططه الاستراتيجية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب الواعدة لترسيخ مكانة اللعبة، ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها، بجانب توفير بيئة تنافسية تسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والعالمية.
وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان الأمين العام لاتحاد المصارعة، إن الخطة المتكاملة تتضمن إقامة المزيد من البطولات النوعية بمشاركة مختلف فئات وشرائح المجتمع، بما ينسجم أيضاً مع توجهات «عام الأسرة» من خلال دعم دور الأسرة شريكاً استراتيجياً أساسياً، وإضافة أجواء تنافسية تسهم في استقطاب المزيد من اللاعبين الموهوبين من مختلف المراحل السنية، والارتقاء بالمستوى الفني لهم من خلال متخصصين.
وأشار إلى أن تنظيم الاتحاد للنسخة الأولى من بطولة الإمارات للمصارعة في كل من أبوظبي، ودبي، والعين، خلال الشهر الجاري، حقق تفاعلاً ملحوظاً من اللاعبين والجمهور المتواجد في مشهد يعكس الاهتمام المتنامي باللعبة واتساع قاعدة ممارسيها، وتأكيداً لتفعيل هذه الخطط.
وأوضح أن هذه السلسلة من البطولات تسهم في ترسيخ ثقافة التنافس الرياضي، وصقل مهارات اللاعبين، ورفع المستوى الفني، بجانب تعزيز مكانة المصارعة كإحدى الرياضات التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع ضمن بيئة تنظيمية احترافية.
وأقيمت منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات للمصارعة بمشاركة 230 لاعباً تنافسوا في فئات الرجال، والناشئين، والأشبال، واستضافت أبوظبي منافسات الجولة الأولى من البطولة لفئة تحت 15 عاماً، فيما استضافت دبي منافسات الجولة الثانية والتي خصصت لفئة تحت 10 سنوات، بينما استضافت العين الجولة الثالثة ضمن تحدي حفيت الرياضي، والتي خُصّصت للرجال.

أخبار ذات صلة
«لمة العيد» لدعم وتمكين الأسر المنتجة في مدينة زايد
«رؤية متكاملة لنهضة مستدامة» في جلسة حوارية نظمتها «بلدية عجمان»
المصارعة
اتحاد المصارعة
المواهب الإماراتية
عام الأسرة
آخر الأخبار
«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان
الرياضة
«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان
اليوم 15:00
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
اليوم 14:36
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
الرياضة
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
اليوم 14:30
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
الترفيه
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
اليوم 14:23
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
علوم الدار
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©