التعليم والمعرفة

«الناشرين الإماراتيين»: تعزيز حركة تبادل الحقوق والترجمة

جانب من مشاركة جمعية الناشرين الإمارتيين في معرض لندن للكتاب (من المصدر)
13 مارس 2026 02:36

الشارقة (الاتحاد)

تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين توسيع نطاق حضورها الخارجي عبر مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، الذي يُعد السوق العالمي الأبرز للتفاوض على حقوق النشر وبيع وتوزيع المحتوى عبر قنوات الطباعة والصوتيات والتلفزيون والسينما والمنصات الرقمية.
ويستقطب المعرض سنوياً أكثر من 25 ألف متخصّص في صناعة النشر من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله منصة استراتيجية لبناء العلاقات المهنية، وعقد الشراكات، واستشراف توجهات القطاع في عامه الجديد.
وعلى مدار ثلاثة أيام، تشارك الجمعية في دورة هذا العام بوفد يضم عدداً من الناشرين الأعضاء، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الناشر الإماراتي، وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الحقوق والترجمة والتعاون المهني.
وتضم قائمة الدور المشاركة دار «No Rules» للنشر التي تختص بنشر عناوين باللغة الإنجليزية، إضافة إلى ترجمة أعمال صربية وأعمال من دول يوغوسلافيا السابقة إلى الإنجليزية.
وتسجل دار «ELF» للنشر حضورها ضمن الوفد، وهي دار نشر مستقلة أطلقت تحت مظلّة مؤسسة الإمارات للآداب، وتعمل على إبراز الأصوات الإماراتية والمقيمة عبر نشر أعمال باللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في صون السرديات المحلية وتعزيز الحوار الثقافي. وتنضم أيضاً دار «عالية» للنشر المتخصّصة في كتب الأطفال، والتي تقدم عناوين عالية الجودة تُلهم الأطفال.
وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين إن المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب محطة مهمة ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز الحضور الدولي للناشر الإماراتي، مؤكداً أن المعرض يشكّل منصة نوعية لتوسيع شبكة العلاقات وبناء شراكات مستدامة تسهم في تنشيط حركة تبادل الحقوق والترجمة.
وأضاف أن ما يشهده قطاع النشر في الإمارات من نمو متسارع يعكس رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للصناعات الثقافية، ويؤكد قدرة الناشر الإماراتي على المنافسة عالمياً.

