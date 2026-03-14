النمسا تطلق مشروعاً لإنشاء مركز لدعم أبحاث وتطبيقات تكنولوجيا الكم

النمسا تطلق مشروعاً لإنشاء مركز لدعم أبحاث وتطبيقات تكنولوجيا الكم
14 مارس 2026 14:41

أعلنت مدينة فيينا النمساوية عن خطة لإنشاء مركز جديد لتطبيقات تكنولوجيا الكم، يركز على مجالات الاستشعار الكمي، والاتصالات الكمية، والأمن الكمي، بالإضافة إلى الحوسبة الكمية والتطبيقات التكنولوجية الصناعية.

 

وقالت باربرا نوفاك، عضوة مجلس مدينة فيينا للشؤون الاقتصادية، إن المركز الجديد سيجمع شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والشركاء الصناعيين والمؤسسات البحثية في مكان واحد لتعزيز إمكانات تكنولوجيا الكم في فيينا وتحويلها إلى تطبيقات عملية.

 

وأضافت : يُسهم مركز تكنولوجيا الكم في تحويل التميز العلمي إلى ايجاد قيمة اقتصادية"، وثمّنت مساهمة المركز المتوقعة في توسيع نطاق الوظائف والابتكار والازدهار بشكل مستدام.

 

وأوضح حاكم ولاية فيينا وعمدة العاصمة ميخائيل لودفيغ، أن إنشاء المركز التكنولوجي الجديد يعود جزئيًا إلى إرث مدينة فيينا العريق في أبحاث الكم، والتعاون الناجح مع العالم النمساوي الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء أنطون تسيلينغر، الذي يعد من أبرز العلماء الرواد في مجال تكنولوجيا الكم.

 

أخبار ذات صلة
«حوار تكنولوجيا الحكومات» يرسم ملامح تأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجتمعات بحلول 2030
33.6 مليار دولار قيمة صادرات تكنولوجيا الاتصالات بكوريا خلال فبراير

ويأخذ المركز الجديد موقعه في العاصمة النمساوية كموقع متميز في مجال تطبيقات تكنولوجيا الكم على مساحة 156 ألف متر مربع، وينضم بذلك إلى مراكز التقنيات التكنولوجية المستقبلية الهامة الموجودة في العاصمة فيينا، مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.

 

ويتوقع الخبراء أن تساهم أبحاث تكنولوجيا الكم في تحقيق تطورات جوهرية بمجالات الطب والصناعة والطاقة والمناخ.

 

يذكر أن تكنولوجيا الكم "Quantum Technology" هي جيل جديد من التقنيات التي تستثمر مبادئ فيزياء الكم، مثل "التراكب" و"التشابك"، لمعالجة المعلومات وحل مشكلات مستحيلة على الحواسيب التقليدية وتعتمد على الكيوبتات "Qubits" بدلاً من البتات التقليدية، وتطبيقاتها تشمل حوسبة فائقة السرعة، تشفير آمن، وأجهزة استشعار فائقة الدقة.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك
الرياضة
الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك
اليوم 18:00
راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم
الرياضة
راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم
اليوم 17:50
أداء الريال أمام السيتي يضع مبابي في قفص الاتهام
الرياضة
أداء الريال أمام السيتي يضع مبابي في قفص الاتهام
اليوم 17:45
إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا
الرياضة
إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا
اليوم 17:36
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
علوم الدار
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
اليوم 17:34
