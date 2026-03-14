«قنديل البحر».. نجم في الفضاء

أبوظبي (وام)



نجح مرصد الختم الفلكي، بأبوظبي، في توثيق مشهد كوني عبر التقاط صورة لسديم يُعرف باسم «قنديل البحر»، وهو تجمع هائل من الغاز والغبار الكوني استمد تسميته من هيئته التي تشبه قنديل البحر. ويقع السديم في كوكبة التوأمين، وهي ذاتها التشكيلة النجمية التي يطلق عليها اسم «برج الجوزاء». وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن سديم «قنديل البحر» يندرج ضمن فئة بقايا النجوم المنفجرة، وتعكس ملامحه المتناثرة ما تبقى من مادة نجم ضخم أنهى حياته بانفجار كوني هائل يُعرف علمياً باسم «السوبرنوفا»، ويبعد عن الأرض مسافة تُقدَّر بنحو خمسة آلاف سنة ضوئية.