الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مكتبة محمد بن راشد تنظّم «دراسة جدوى مشروع الحياة»

16 مارس 2026 16:11

دبي (الاتحاد)
في إطار احتفالات شهر القراءة وعام الأسرة، نظّمت مكتبة محمد بن راشد ورشة تفاعلية تتناول موضوع الزواج، بدايةً من بناء الرؤية والوعي بالقرار، مروراً بقراءة الواقع العاطفي والاجتماعي، ووصولاً إلى إدارة التحديات بمرونة، والعمل على استدامة العلاقة ونموها، والتي قدّمها الدكتور أحمد النعيمي، وذلك ضمن فعاليات «ليالي الخور الرمضانية». وانطلقت الورشة بطرح ثلاثة أسئلة دفعت الحضور إلى التأمل، حيث استهلّ الدكتور «النعيمي» حديثه بالمقارنة بين الجهد الذي يبذله الإنسان في التخطيط لمسيرته المهنية أو مشروعه التجاري، وبين ما يُعدّ له حين يُقبل على الزواج، مؤكداً أن كثيرين يدخلون هذه التجربة المصيرية بلا وعي كافٍ ولا تحضير حقيقي.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية شملت: مفهوم الزواج بوصفه مشروع حياة لا مجرد حفل، ومعايير الجاهزية الحقيقية للزواج التي تتجاوز العمر والوضع المادي إلى النضج النفسي والعاطفي، فضلاً عن أهمية التوافق في القيم، بما يتخطى الانجذاب العاطفي وحده.
كما تناول الدكتور «النعيمي» أسباب الخلافات الزوجية، مستنداً إلى أبحاث الباحث العالمي جون غوتمن، ولا سيما نظريته حول «الفرسان الأربعة» المدمِّرة للعلاقات، وهي: النقد الجارح، والاحتقار، والدفاع المستمر، والانسحاب من الحوار. وخلص إلى أن الفارق بين الزواج الناجح والمتعثر لا يكمن في غياب الخلاف، بل في أسلوب إدارته.
وأُسدل الستار على الورشة بنشاط ختامي دفع المشاركين إلى مساءلة أنفسهم حول دوافعهم للزواج، وما يمكنهم تقديمه لشريك الحياة، وما يحتاجون إلى تغييره في أنفسهم قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية.
وتأتي هذه الورشة التفاعلية في سياق البرنامج الثقافي والأُسري الثري الذي تقدّمه الليالي على مدار أسبوع كامل، والذي يضم سوقاً رمضانياً، وورش عمل للأطفال، وأمسيات شعرية وفنية، إلى جانب جلسات توعوية تُعنى بالقيم الأسرية والتوازن الحياتي، في أجواء رمضانية تعزّز التلاحم المجتمعي.
وتُجسّد هذه الفعاليات رؤية مكتبة محمد بن راشد في تعزيز الثقافة المجتمعية وترسيخ القيم الأسرية، بوصفها ركيزةً أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، لاسيما في شهر رمضان المبارك الذي يُشكّل مساحة للتأمل والتجديد والإقبال على المعرفة.

