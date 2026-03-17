اكتشاف كوكب فريد مغطى بطبقة من الصخور المنصهرة

رصد علماء الفلك كوكباً يدور حول نجم قريب نسبياً منا في مجرة درب التبانة، فريد من نوعه فسطحه مغطى بطبقة من الصخور المنصهرة، وتلفّه غلالة كثيفة من الغازات السامة الغنية ​بالكبريت شديد الحرارة.

قطر هذا الكوكب يزيد بنحو 60 بالمئة على قطر الأرض، لكن كثافته لا تتجاوز 40 بالمئة من كثافة كوكبنا. وهو يدور حول نجم أصغر وأكثر خفوتاً من الشمس، يبعد عن الأرض بنحو ⁠34 سنة ضوئية في كوكبة السمكة الطائرة وهي كوكبة صغيرة في سماء الجزء الجنوبي ​من الكرة الأرضية.



والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في عام، وتبلغ ​9.5 تريليون كيلومتر. وقال ‌هاريسون نيكولز، الباحث في معهد علم الفلك ⁠بجامعة ​كمبريدج والذي قاد فريق الدراسة التي نشرت يوم الاثنين في مجلة (نيتشر أسترونومي)، إن الكوكب "يفتقر إلى بنية واضحة داخل الطبقة الهائلة من الصخور المنصهرة التي تغلفه فلا توجد قشرة، تشكل الصخور المنصهرة طبقة واحدة عميقة ولزجة تمتد عبر باطن الكوكب بأكمله".

وأضاف أن بلورات صغيرة من ‌الصخور الصلبة قد تكون محبوسة داخل هذا المحيط المتحرك من الصخور المنصهرة ‌التي تكوّن معظم البنية الداخلية لهذا الكوكب.



ويبدو أن النواة المعدنية للكوكب صغيرة نسبياً، حيث تشكل طبقة الصخور المنصهرة ما بين 70 و90 بالمئة من نصف قطر باطن الكوكب، بعمق يتراوح ​بين 4465 و5740 كيلومتراً.



رصد ​الكوكب، المسمى (إل.98-59 دي) أول مرة عام ‌2019، ⁠ثم رصده تلسكوب جيمس ‌ويب الفضائي عام 2024، ثم بواسطة تلسكوبات ‌أرضية عام 2025. واستخدم الباحثون محاكاة حاسوبية متقدمة لإعادة بناء تاريخه الذي يمتد لما يقرب من خمسة مليارات سنة، مما يجعله أقدم ⁠من الأرض بقليل.

يدور الكوكب حول نجم من نوع شائع يسمى القزم الأحمر. تبلغ كتلة النجم ​أقل بقليل من 30 بالمئة من كتلة الشمس، وإضاءته حوالي واحد بالمئة من إضاءة الشمس. من حيث المسافة المدارية، يعد (إل.98-59 دي) ثالث كوكب من بين خمسة كواكب معروفة تدور حول هذا النجم.

ومنذ التسعينيات، تم اكتشاف أكثر من 6100 كوكب خارج المجموعة الشمسية تعرف بالكواكب الخارجية، إلا أنه لا يوجد كوكب يشبه هذا الكوكب تماما. ​فمزيجه الفريد من طبقة الصخور المنصهرة المحيطة به والغلاف الجوي الغني بالكبريت ​يجعله فريدا من نوعه، حتى الآن.