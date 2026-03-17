الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها في «لندن للكتاب»

خلال مشاركة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض لندن للكتاب (من المصدر)
18 مارس 2026 03:44

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، الذي أُقيم مؤخراً في قاعة أولمبيا بالعاصمة البريطانية لندن، بعد أن قدَّمت برنامجاً معرفياً متنوعاً وجلسات حوارية ثرية استقطبت نخبة من الكُتَّاب والباحثين والخبراء في مختلف مجالات المعرفة.
وشهد جناح المؤسَّسة تنظيم سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي سلَّطت الضوء على مبادراتها المعرفية وجهودها في تعزيز إنتاج المعرفة وتبادلها عالمياً، إلى جانب فتح آفاق التعاون مع المؤسَّسات المعرفية والأكاديمية ودور النشر الدولية.
وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تأتي مشاركتنا في معرض لندن الدولي للكتاب تجسيداً لإيماننا بأن بناء مجتمعات معرفية مستدامة يتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً يربط بين الخبرات والأفكار، ويعزّز الابتكار في مختلف مجالات المعرفة».
وضمن فعاليات المعرض، عقدت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جلسة حوارية شارك فيها البروفيسور ديفيد إم. كلارك، أحد الفائزين بالجائزة، إلى جانب الدكتور نيك رولينز، عضو المجلس الاستشاري للجائزة، ناقشت أهمية الجائزة ودورها في دعم الإنتاج المعرفي وتشجيع الابتكار الفكري.
كما استضافت مبادرة استراحة معرفة جلسة بعنوان «الكتابة بعيداً عن الوطن»، شارك فيها الروائي اليمني البريطاني الدكتور همدان دماج، والذي تناول تجربة الكتابة في الاغتراب وتحديات الحفاظ على الهوية الحضارية واللغوية.

حوارات المعرفة

ضمن سلسلة حوارات المعرفة، عُقدت جلسة بعنوان «بناء مجتمعات حضرية مستدامة» قدَّمتها الدكتورة كاثي غارنر، رئيسة معهد رأس المال العالمي، حيث تناولت التحولات التي تشهدها المدن في ظل التغيرات الاقتصادية والبيئية المتسارعة. وأشارت إلى أن نحو 70% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، ما يجعلها مركز اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالاستدامة والعدالة والقدرة على الصمود.

