الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
العين يحسم «الكلاسيكو» ويستعيد الصدارة

العين
17 مارس 2026 23:54

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

حسم العين قمة الجولة العشرين من دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على الوحدة، بهدف دون رد، واستعاد «الزعيم» صدارة دوري المحترفين بعد يوم واحد فقط، بعدما أضاف ثلاث نقاط ثمينة في صراعه الشرس مع شباب الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم، ووصل الفريق إلى النقطة 50 بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، بينما توقف رصيده الوحدة عند 34 نقطة في المركز الرابع.
سجل هدف المباراة ماتياس بالاسيوس، في الدقيقة 72، وبذلك حافظ العين على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في الدوري.
جاءت البداية قوية من جانب العين الذي سجل هدفاً عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 6 ألغي بداعي التسلل، ورغم السيطرة النسبية للعين على أغلب فترات اللقاء، إلا أن الوحدة سنحت له فرص عدة خطيرة كاد من خلالها أن يهز شباك غريمه، إذ تألق خالد عيسى في التصدي لتسديدة عمر خريبين في الدقيقة 29، قبل أن يعود وينقذ فريقه من هدف محقق بعدما أبعد رأسية خريبين.
وأهدر هداف العين، لابا كودجو، ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، احتسبها الحكم بعد لمسة يد على اللاعب محمد قرباني.
وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني التي اتسمت بالخطورة من كلا الجانبين، ورد القائم تسديدة قوية من عمر خريبين في الدقيقة 65، ورد زايد الحمادي حارس الوحدة بالتصدي لرأسية إيريك في الدقيقة 70.
ونجح ماتياس بالاسيوس في هدف الفوز من قذيفة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الوحدة في الدقيقة 72، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة استعاد بها صدارة المسابقة من شباب الأهلي.

