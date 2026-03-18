صحراء ليوا تتصدر الإعلان التشويقي الأول لفيلم «الكثيب Dune»

أُطلق الإعلان التشويقي الرسمي للجزء الثالث من سلسلة الخيال العلمي فيلم «الكثيب Dune»، ما يمنح عشاق السينما لمحة طال انتظارها عن الجزء الختامي من رائعة المخرج العالمي دينيس فيلنوف. ويشارك في الفيلم نخبة من النجوم، منهم: تيموثي شالاميه، زندايا، جيسون موموا، فلورنس بيو، ريبيكا فيرجسون، إيزاك دي بانكولي، شارلوت رامبلينج، آنا تايلور جوي، روبرت باتينسون، وخافيير بارديم.ويستهل الإعلان التشويقي مشاهده بلقطات بانورامية خلابة من صحراء ليوا في أبوظبي، والتي تجسِّد كوكب «أراكيس» في الفيلم، ما يرسِّخ مجدداً الحضور البارز للإمارة في هذا الإنتاج السينمائي العالمي الحائز عدة جوائز، ويؤكد ما تم إعلانه سابقاً بأن أبوظبي تمثِّل موقعاً رئيساً لتصوير الفيلم الذي بدأ إنتاجه في يوليو 2025.



ويأتي تصوير العمل في العام الماضي امتداداً لعمليات إنتاج سابقة في صحراء ليوا للجزأين الأول والثاني من الفيلم في عامي 2021 و2024، وتُبرز اللقطات الافتتاحية الطبيعة الصحراوية الفريدة للإمارة وكثبانها الرملية الشاهقة التي أصبحت رمزاً مميزاً للفيلم. وبالتزامن مع إطلاق الإعلان التشويقي الرسمي، كشفت حسابات الفيلم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن مجموعة من المنشورات الترويجية التي تركِّز على شخصيات العمل، وتستعرض عدداً من نجومه المؤكدين.



وقد حظي الجزء الثالث من الفيلم بدعم هيئة الإعلام الإبداعي أبوظبي ولجنة أبوظبي للأفلام، فيما شاركت «إيمج نيشن أبوظبي» كشريك إنتاج، وتولت شركة Epic Films تقديم خدمات الإنتاج المحلية. كما استفاد العمل من برنامج خصم الاسترداد النقدي الذي تقدمه الإمارة، والذي نجح في استقطاب أكثر من 180 إنتاجاً سينمائياً وتلفزيونياً مهماً إلى أبوظبي. ويأتي الفيلم من تأليف دينيس فيلنوف وبراين كيه. فوجان، ويقتبس أحداثه من الرواية الكلاسيكية الخالدة «الكثيب» للكاتب فرانك هربرت، فيما تتولى شركة وورنر براذرز توزيعه عالمياً في منتصف ديسمبر 2026.