فعاليات عيد الفطر في متحف العين

العين (الاتحاد)

يعلن متحف العين عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة 04:00 عصراً حتى 07:00 مساءً. تشمل الفعاليات العروض التقليدية التي تعكس التراث الإماراتي الأصيل، وتُقِّدم تجارب سردية مستوحاة من الموروث الشعبي.ويتنوّع برنامج الفعاليات: «عيالة العيد» عرض تراثي إماراتي تقليدي، «مجالس الحكايات» جلسات سرد قصصي مستوحاة من التراث، «عيدية المتحف» توزيعات للزوار، «إطار الذكريات» تصوير فوري وتزيين بالإطارات، «ألوان وحلويات» تلوين وتزيين علب الحلوى، «بيتي التراثي» تصميم نماذج بيوت تراثية.