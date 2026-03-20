الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ناسا تعيد صاروخ مهمة "أرتيميس" القمرية إلى منصة الإطلاق

20 مارس 2026 16:28

بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس تعيد صاروخ "اس ال اس" الضخم ومركبة "أوراين" إلى منصة الإطلاق في فلوريدا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة، تمهيداً لمهمّة في مدار القمر.
وبدأ مهندسو مهمّة "أرتيميس" العمل عند الثامنة مساء في سياق تحضيرات قد تستغرق 12 ساعة قبل البدء بالاستعدادات النهائية لإطلاق محتمل اعتباراً من الأول من أبريل.

وإذا أتت الاختبارات بنتائج مرضية، سيتوجّه ثلاثة روّاد أميركيين ورائد كندي إلى مدار القمر في مطلع أبريل.
ومن شأن هذه المهمّة التي تمتدّ على 10 أيّام أن تشكّل خطوة كبيرة في السباق إلى سطح القمر الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب في قلب أولويات ولايته الأولى.
وهي تمهّد الطريق للرحلة المقبلة التي ستشكّل العودة المنتظرة للبشر إلى سطح القمر بهدف إقامة وجود دائم هذه المرّة.

المصدر: وكالات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©