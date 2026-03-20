ناسا تعيد صاروخ مهمة "أرتيميس" القمرية إلى منصة الإطلاق

بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس تعيد صاروخ "اس ال اس" الضخم ومركبة "أوراين" إلى منصة الإطلاق في فلوريدا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة، تمهيداً لمهمّة في مدار القمر.

وبدأ مهندسو مهمّة "أرتيميس" العمل عند الثامنة مساء في سياق تحضيرات قد تستغرق 12 ساعة قبل البدء بالاستعدادات النهائية لإطلاق محتمل اعتباراً من الأول من أبريل.



وإذا أتت الاختبارات بنتائج مرضية، سيتوجّه ثلاثة روّاد أميركيين ورائد كندي إلى مدار القمر في مطلع أبريل.

ومن شأن هذه المهمّة التي تمتدّ على 10 أيّام أن تشكّل خطوة كبيرة في السباق إلى سطح القمر الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب في قلب أولويات ولايته الأولى.

وهي تمهّد الطريق للرحلة المقبلة التي ستشكّل العودة المنتظرة للبشر إلى سطح القمر بهدف إقامة وجود دائم هذه المرّة.



