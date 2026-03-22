متحف زايد الوطني.. يحتفي بعام الأسرة وفرحة العيد

أبوظبي (الاتحاد)

تجتمع العائلات في متحف زايد الوطني، وسط أجواء مبهجة مع فرحة العيد الذي يحتفي بعام الأسرة 2026، من خلال عروض ثقافية وورش عمل تفاعلية وأنشطة تشاركية مستوحاة من التراث الإماراتي.

ويتضمن البرنامج عروضاً لفنون الأداء التقليدية مثل العيّالة والحربية والهبّان، إلى جانب أركان الذكريات التي تتيح للزوار توثيق لحظاتهم من خلال تذكارات فنية شخصية مستوحاة من روح العيد، وغيرها من الأنشطة. ويشهد برنامج هذا العام إطلاق مبادرتين فصليتين من أجل تعزيز إمكانية الوصول بعنوان رؤى بلا حدود والرحلات الحسية، بما يضمن مشاركة الزوّار من جميع القدرات في الاحتفال، من خلال ورش عمل لمسية وجولات استكشافية. يفتح متحف زايد الوطني أبوابه خلال عيد الفطر المبارك من الساعة العاشرة صباحاً إلى 8 مساءً.