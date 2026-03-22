الشامسي: الإنسان أساس التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)



العِلم والأدب، كلاهما يفتح لصاحبه آفاقاً جديدة، ونوافذ على الفلسفة، ومناطق ثقافية مفيدة، والأكاديمية الإعلامية والباحثة الأسريّة الدكتورة مريم محمد الشامسي، جمعت في مسيرتها بين مجالات التربية، والإعلام، واللغة العربية، إلى جانب اهتمامها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والمؤسسات.

وقدّمت الشامسي نموذجاً للباحث متعدد التخصصات، حيث عملت في التربية 30 عاماً، مؤكدةً أن العملية التعليمية لا يمكن اختزالها في أدوات أو مناهج، بل تقوم أساساً على العنصر الإنساني. وترى أن أي تطوير في التعليم يجب أن يُبنى على وعي عميق بطبيعة الإنسان واحتياجاته، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الأدوات الحديثة.

وفي سياق اهتمامها بالتقنيات الحديثة، أصدرت الشامسي كتاباً بعنوان «الذكاء الاصطناعي والهندرة الإدارية في المؤسسات»، تناولت فيه سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير نظام المؤسسات وبنيتها الإدارية بطريقة موضوعية وعصرية.

وعن علاقة الذكاء الاصطناعي بالمؤسسة التربوية، تؤكد الشامسي أنّ الذكاء الاصطناعي إذا طُوّر لخدمة المؤسسة التربوية فيمكن أن يكون له أثر إيجابي إذا استُعمل بشكل واعٍ، لأن هذا الجيل منفتح على المعلومة وتقنيات العصر، لذلك يجب أن يكون المعلِّم العنصر المحوري في العملية التعليمية والمشرف على الاستعمال الواعي للذكاء الاصطناعي.

وتوضِّح الشامسي أنّ الأسرة العربية تمرّ بفترات تغيّر، لكنّها لا تزال صميم المجتمع وروحه النابضة، فالأسرة ليست فقط مكوناً اجتماعيّاً أو بنية اجتماعية، بل فضاءات للتنشئة الثقافية وبثّ القيم التي يحتاجها المجتمع في مواجهة تأثيرات التكنولوجيا.

أمّا الإعلام والصحافة فلهما دور حقيقي، كما ترى الشامسي، خصوصاً في هذا العصر الذي نتحدث فيه عن علاقة اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي، ونبحث فيه إمكانية الاستفادة من الرقمنة والتقنية، في تحليل النصوص والترجمة الآلية، وما إلى ذلك، مع حفاظنا على هويّتنا.

وأشارت الشامسي إلى أن المرأة العربية نجحت في أداء دورها وإثبات ذاتها، وتمكّنت من التفاعل مع المجتمع، مستفيدة من الفرص المتاحة أمامها، مؤكدة أن التحدي الحقيقي يكمن في الوعي، وقدرة المرأة على استثمار هذه الفرص بشكل يرسّخ حضورها في مختلف المجالات.