"ثقافة الشارقة" تنظم 25 مهرجاناً وملتقى ثقافياً خلال الأشهر المقبلة

تنظم دائرة الثقافة في الشارقة 25 مهرجاناً وملتقى ثقافياً ضمن برنامجها السنوي خلال الأشهر المقبلة على المستوى المحلي والعربي والأفريقي، بما يعزز حضور الشارقة الثقافي، وتأكيد ريادتها في دعم الفعل الثقافي والإبداعي.

وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن البرنامج الثقافي للأشهر المقبلة يأتي امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في السعي نحو دفع عجلة الثقافة العربية، دعماً للحراك الثقافي والطاقات الإبداعية في كافة المجالات الأدبية، وترسيخ حضور الشارقة فضاءً للتلاقي بين المثقفين والمبدعين.

وأوضح أن الفعاليات تشكّل حراكاً ثقافياً يمتد من الشارقة إلى الوطن العربي وأفريقيا، مشيراً إلى أن جمهورا واسعاً يترقب هذه الأنشطة الثقافية لما تمثّله من قيمة معرفية وإبداعية وجمالية، وما تتيحه من فرصة للمبدعين الكبار لترسيخ تجاربهم والمواهب الصاعدة للكشف عن إبداعاتهم.

وأشار إلى أن التحضيرات تسير بما يضمن تنظيم الفعاليات بالصورة التي تعكس مكانة الشارقة الثقافية، وتلبي في الوقت نفسه تطلعات المثقفين والمبدعين العرب.

وذكر أنه سيستمر تنفيذ البرنامج السنوي للدائرة حتى أواخر شهر أغسطس المقبل، لافتاً أن اليوم الاثنين سيشهد انطلاق أيام الشارقة المسرحية في دورتها الخامسة والثلاثين، على أن تُختتم فعاليات مارس بتكريم مؤلفي إصدارات دائرة الثقافة لعام 2025.

وأوضح أن شهر أبريل سيشهد استكمال ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي لجولاته العربية حيث يحل في دورته الخامسة والعشرين في مصر، فيما يكمل تنقله نحو الأردن لتنظيم الدورة السادسة والعشرين، كما سيشهد الشهر نفسه تنظيم ورشة فن العروض في بيت الشعر، ومهرجان دبا الحصن الثقافي الخامس، فيما تحتفي الشارقة في الشهر نفسه أيضاً بالفائزين في الدورة التاسعة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي "الإصدار الأول" التي ستقام في قصر الثقافة في الشارقة".

وأضاف أن شهري مايو ويونيو القادمين سيشهدان انطلاق خمس فعاليات، هي مهرجان تطوان للشعراء المغاربة في دورته السابعة، ومعرض نتاج دورات مركز الشارقة للخط، ومهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الدورة 13 على مرحلتين "التمهيدية والختامية"، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته التاسعة، وخلال شهر يونيو يحل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته السابعة والعشرين في المغرب، وفي دورته الثامنة والعشرين في موريتانيا.

ولفت العويس إلى أن دائرة الثقافة تكثّف تحضيراتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتنظيم الدورة الخامسة من ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا وذلك خلال شهر يوليو وأغسطس القادمين، مؤكداً أنه سيتم تدشين هذه الملتقيات في دورتها الخامسة في تشاد، وغينيا، وبنين، وساحل العاج، والسنغال، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وجنوب السودان إلى جانب تنظيم دورة عناصر العرض المسرحي في دورتها الـ13 في المركز الثقافي في كلباء خلال شهر أغسطس.





