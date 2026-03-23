«مكتبة الأطفال» تجربة تعليمية بين الكتاب والروبوتات

دبي (الاتحاد)



تقدم مكتبة محمد بن راشد منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق المصممة خصيصاً للأطفال التي تجسد «الحق في المعرفة الرقمية»، شعار هذا العام لـ«يوم الطفل الإماراتي»، وفي مقدمتها مكتبة الأطفال التي تضم عشرات الآلاف من القصص والكتب التفاعلية وثلاثية الأبعاد، إلى جانب قواعد بيانات رقمية متخصصة، وعضوية مجانية للأطفال، وخدمات شاملة لأصحاب الهمم، في تأكيد على أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من بناء عقل الطفل وتنمية فضوله منذ سنواته الأولى.

وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الطفل الذي يمسك كتاباً اليوم هو الذي يقود النهضة التنموية الشاملة، ويسهم في بناء المستقبل». وأضاف: «إن بناء الطفل المعرفي لا يقل أهمية عن بناء الطفل الجسدي والنفسي، فالكتاب هو أول خطوة في طريق الوعي، وأوثق جسر يربط الطفل بهويته وثقافته وعالمه؛ ولهذا صممنا مكتبة الأطفال بكل ما تحويه من كتب وبرامج التعلم والإبداع، لنجعل من القراءة تجربة حيّة ومحببة إلى قلب كل طفل».

كما أكد معاليه التزام مكتبة محمد بن راشد بأن تكون بيتاً ثانياً للأطفال، والمكان الذي يجدون فيه الإلهام والمعرفة والاكتشاف، والفضاء الذي تنمو فيه أحلامهم وتتسع آفاقهم. صُممت مكتبة الأطفال في مكتبة محمد بن راشد لتكون مساحة معرفية تفاعلية تجمع بين التعلم والمرح، حيث تحتضن أكثر من 85500 كتاب بلغات متعددة، تتنوع موضوعاتها بين القصص العلمية والخيالية والأدبية والترفيهية والفنية، وبلغات متعددة، ما يتيح للأطفال استكشاف عوالم المعرفة في بيئة مريحة تناسب الفئة العمرية من 5 إلى 12 عاماً. وروعي في تصميم المكتبة توفير زوايا قراءة مخصصة تتيح للأطفال الجلوس والاستمتاع بالكتب في أجواء محفزة على المطالعة والاستكشاف.

كما تقدم المكتبة تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتقنيات الحديثة، حيث يمكن للأطفال استكشاف مساحة اللعب الداخلية، والتفاعل مع الروبوت «بيبر»، إضافة إلى مشاهدة القصص والاستماع إليها عبر شاشة القصص التفاعلية، مع إمكانية استعارة الأجهزة اللوحية التي تتيح لهم خوض تجارب تعليمية ممتعة، من خلال الألعاب المعرفية، وقراءة القصص الرقمية.

وتحرص المكتبة كذلك على توفير تجربة شاملة لجميع الأطفال، بمن فيهم أصحاب الهمم، إذ تضم مجموعة من الكتب المخصصة للمكفوفين بلغة «برايل»، في خطوة تعكس التزام المكتبة بتعزيز وصول جميع الأطفال إلى المعرفة.

وتضم مكتبة الأطفال مجموعة واسعة من الكتب التي تحظى بإقبال لافت من القرّاء الصغار، إذ تصدرت قائمة الكتب الأكثر قراءة واستعارة خلال الفترة الماضية مجموعة من العناوين المميزة، من بينها «القائدان البطلان» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، و«أنا العصفور» للشيخة بدور القاسمي، إلى جانب سلسلة «هل تعرف تلك الحيوانات؟».



إقبال

وبلغ عدد الكتب المستعارة ضمن عضوية الأطفال حتى نهاية شهر فبراير 2026 ما يقارب 32.000 كتاب، ما يعكس الإقبال المتزايد على القراءة لدى الأطفال، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة في ترسيخ ثقافة القراءة وتنمية حب المعرفة لديهم.