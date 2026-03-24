الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«اتحاد الكتاب»: بدء تقييم المشاركات في «جائزة غانم غباش»

25 مارس 2026 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بدء أعمال تقييم المشاركات الواردة إلى جائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها السابعة عشرة لعام 2026، وذلك عقب إغلاق باب التقديم في التاسع من مارس، وسط إقبال لافت من الكتّاب والموهوبين من أبناء دولة الإمارات.
وباشرت لجنة التحكيم المختصة أعمالها في قراءة وتقييم النصوص المتقدمة ضمن فئتي الجائزة، وفق مجموعة من المعايير الأدبية والنقدية الدقيقة.
وأكدت شيخة الجابري، الأمين العام للجائزة ونائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن جائزة غانم غباش للقصة القصيرة تمثّل منصة ثقافية مهمة لدعم الإبداع القصصي في دولة الإمارات، وتشجيع الكتّاب على تطوير تجاربهم السردية وإبراز أصواتهم الأدبية.
وقالت الجابري: «تشهد هذه الدورة إقبالاً مميزاً من الكتّاب الشباب، ما يعكس تنامي الاهتمام بفن القصة القصيرة في المشهد الثقافي الإماراتي، ويحرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من خلال هذه الجائزة على توفير بيئة محفّزة للإبداع، تقوم على معايير مهنية واضحة تضمن عدالة التقييم وتمنح النصوص المتميزة فرصتها الحقيقية في الوصول إلى القارئ».
وأضافت أن الجائزة تسعى في كل دورة إلى تعزيز حضور السرد الإماراتي، واكتشاف أصوات أدبية جديدة قادرة على الإسهام في إثراء الحركة الثقافية، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على تقييم الأعمال المشاركة بعناية وموضوعية، بما يليق بقيمة الجائزة ومكانتها في الساحة الأدبية.

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم محاضرة «توثيق التاريخ الشفاهي»
«فنون الأداء التقليدية».. لوحاتٌ من الموروث
اتحاد الكتاب
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
جائزة غانم غباش
القصة القصيرة
الثقافة
آخر الأخبار
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
الرياضة
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
اليوم 11:20
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
الرياضة
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©