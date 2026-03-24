«اتحاد الكتاب»: بدء تقييم المشاركات في «جائزة غانم غباش»

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بدء أعمال تقييم المشاركات الواردة إلى جائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها السابعة عشرة لعام 2026، وذلك عقب إغلاق باب التقديم في التاسع من مارس، وسط إقبال لافت من الكتّاب والموهوبين من أبناء دولة الإمارات.

وباشرت لجنة التحكيم المختصة أعمالها في قراءة وتقييم النصوص المتقدمة ضمن فئتي الجائزة، وفق مجموعة من المعايير الأدبية والنقدية الدقيقة.

وأكدت شيخة الجابري، الأمين العام للجائزة ونائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن جائزة غانم غباش للقصة القصيرة تمثّل منصة ثقافية مهمة لدعم الإبداع القصصي في دولة الإمارات، وتشجيع الكتّاب على تطوير تجاربهم السردية وإبراز أصواتهم الأدبية.

وقالت الجابري: «تشهد هذه الدورة إقبالاً مميزاً من الكتّاب الشباب، ما يعكس تنامي الاهتمام بفن القصة القصيرة في المشهد الثقافي الإماراتي، ويحرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من خلال هذه الجائزة على توفير بيئة محفّزة للإبداع، تقوم على معايير مهنية واضحة تضمن عدالة التقييم وتمنح النصوص المتميزة فرصتها الحقيقية في الوصول إلى القارئ».

وأضافت أن الجائزة تسعى في كل دورة إلى تعزيز حضور السرد الإماراتي، واكتشاف أصوات أدبية جديدة قادرة على الإسهام في إثراء الحركة الثقافية، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على تقييم الأعمال المشاركة بعناية وموضوعية، بما يليق بقيمة الجائزة ومكانتها في الساحة الأدبية.