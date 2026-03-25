«ثقافة وسياحة أبوظبي» و«مبادلة» تمدّدان فترة المشاركة في مسابقة بيت الحرفيين للتصميم

أبوظبي (الاتحاد) يسُرّ دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، الإعلان عن تمديد فترة استقبال المشاركات في النسخة الثانية من «مسابقة بيت الحرفيين للتصميم»، بما يتيح للمبدعين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مشاركاتهم حتى 20 أبريل في هذه المسابقة المرموقة، التي تحتفي بالحرف الإماراتية التقليدية، عبر إعادة تفسيرها بأسلوب تصميمي معاصر يعكس روح الابتكار والإبداع المحلي. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى، تُعدّ المسابقة التي ترعاها «مبادلة» مبادرةً مهمةً ضمن برنامج «بيت الحرفيين»، إذ تعزّز التزامه بدعم المواهب الناشئة والحفاظ على التراث الغني لدولة الإمارات. كما توفّر المسابقة منصةً فريدةً للمبدعين للتفاعل مع الحرف التقليدية، مع إتاحة الفرصة لاقتناء التصاميم المختارة من قِبل مؤسسة مبادلة. كما سيحظى الفائزون في المسابقة بفرصة قيّمة للظهور على الصعيدين المحلي والدولي، فقد عُرض التصميم الفائز في النسخة السابقة، «موزة»، في معرضَي «نوماد سانت موريتز» و«نوماد أبوظبي» المرموقين. ويجسّد تصميم «موزة»، وهو كرسي استرخاء عصري ذو مسند ظهر منخفض، من تصميم خالد الشاعر ومحمد سمارة، شكلاً متطوراً من براعة الحرفيين الإماراتيين، حيث يتميز بمزيج مبتكر من هيكلٍ مصنوع من أنابيب الفولاذ الصناعي، ومقعدٍ مُنجّد بمزيج من الأقمشة والجلد المنسوج بالخوص يدوياً على يد الحرفية الإماراتية علياء المنصوري. وقد نجح هذا التصميم في تقديم تعبير ثقافي فريد للجمهور المحلي والعالمي، محققاً توازناً بين الشكل والوظيفة بأسلوب عصري دافئ. وتدعو المسابقة الفنانين والمصممين المتميزين، وطلاب الفن والتصميم في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، للمشاركة بأعمالهم الإبداعية في ثلاث فئات هي: تصميم الأثاث، وتصميم المنتجات، وفن الديكور. وبعد عملية اختيار أولية، سيلتحق 20 مرشحاً ببرنامج تطوير تصميم مخصّص، ينتهي باختيار ثمانية فائزين من قِبل لجنة تحكيم مرموقة. وتُعدّ هذه المسابقة مبادرةً رئيسية ضمن الشراكة الممتدة لخمس سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة مبادلة، حيث تربط بين الأجيال، وتعزّز التعاون بين المشاركين والحرفيين المهرة لابتكار تصاميم تمزج بين الماضي والحاضر. كما تؤكد هذه المبادرة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لحماية التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات والحفاظ عليه والترويج له. نشجّع المصممين المؤهلين والاستوديوهات الإبداعية والطلاب على المشاركة. وللتسجيل والاطلاع على تفاصيل المسابقة كاملة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.