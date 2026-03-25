مدير «أيام الشارقة»: دعم الشباب ركيزة لنشر الثقافة المسرحية

26 مارس 2026 01:38

الشارقة (وام)

قال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة ومدير أيام الشارقة المسرحية، إن «أيام الشارقة المسرحية»، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تمثل مشروعاً ثقافياً وفنياً وفكرياً رائداً، يواصل تطوره عاماً بعد عام، مستنداً إلى قاعدة جماهيرية واسعة، وهو ما تجلّى في حفل افتتاح الدورة الحالية، بما يعزز مكانته كأكبر حدث مسرحي على مستوى الإمارات.
وأكد بورحيمة، خلال لقاء مع المشاركين في ملتقى الشارقة الـ14 لأوائل المسرح العربي، الذين يحلّون ضيوفاً على الدورة الـ35 من أيام الشارقة المسرحية.. أن الملتقى، الذي انطلق بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، يمثّل منصة للاحتفاء بخريجي المعاهد والكليات المسرحية المتفوقين، وجسراً معرفياً يتيح لهم التعارف والاطلاع على المشهد المسرحي في الشارقة، والالتقاء برموز المسرح العربي.
وأوضح أن أيام الشارقة المسرحية تجمع بين العروض المحلية والأنشطة الفكرية المفتوحة للمشاركات العربية، إلى جانب استضافة نجوم الدراما الخليجية والعربية، ما يمنحها طابعاً متنوعاً وحيوياً. وأشار إلى أن الملتقى منصةً تفاعلية لصهر المعارف والخبرات، ومؤكداً أنّ دعم المبدعين الشباب ركيزةً أساسية لنشر الثقافة المسرحية، وحثَّ المشاركين على الاستفادة من الورش والمحاضرات المصاحبة، بما يسهم في اكتساب مهارات جديدة وبناء علاقات تعاون إبداعي. 
وأوضح أن الحراك المسرحي في الشارقة يشمل 8 مهرجانات متخصّصة، من بينها مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ومهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، إلى جانب مهرجانات نوعية، مثل خورفكان المسرحي، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، ومهرجاني المسرح المدرسي والكشفي، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتوسيع قاعدة المشاركة وتطوير التجربة المسرحية.

