التعريف بمنصة «وصلة» في «أيام الشارقة المسرحية»: نحو توثيق رقمي متكامل للمسرح العربي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

في إطار البرنامج الثقافي المصاحب للدورة (35) لـ «أيام الشارقة المسرحية»، شهد مقر إقامة الضيوف نهار أمس الأربعاء، لقاءً تعريفياً بتطبيق إلكتروني يحمل اسم «وصلة».

تحدثت في اللقاء الفنانة المصرية منى سليمان، مؤسسة ومديرة «منصة وصلة» التي تهدف إلى مد جسور التواصل بين المسرحيين والمهرجانات والفعاليات المسرحية في مختلف أنحاء العالم.

وجاء اللقاء تحت عنوان «وصلة: نحو قاعدة بيانات مسرحية شاملة»، بحضور فنانين ومسرحيين من دول عربية عدة.

في مستهل اللقاء، أوضحت سليمان أن فكرة المنصة نبعت من الحاجة إلى ربط المشتغلين بقطاع الفنون الأدائية بمختلف تخصصاتهم، لتحقيق استفادة قصوى وتوسيع نطاق التعاون بين المبدعين.

وأشارت إلى أن المنصة بدأت نشاطها منذ عام 2018، وشاركت في التعريف بمهرجانات وفعاليات عديدة، مسهمةً في دعم مشاركات الفنانين، ويعمل عليها حالياً فريق مكون من خمسة أفراد يتولون مهامها المختلفة.

واستعرضت سليمان التحديات التي يواجهها فنانو الأداء، ومنها: محدودية فرص السفر والتبادل الثقافي في المنطقة العربية، ونقص المعلومات حول بعض المهرجانات نتيجة قصور في الترويج أو ضعف في البحث من قبل الفنانين، وهي تحديات تُبطئ خطوات المبدع وتؤثر سلباً في الحركة الإبداعية العربية.

وبحسب المتحدثة، يسعى التطبيق ليكون مرجعاً رئيساً يجمع عناصر العروض الحية كافة، وأداة أساسية للعاملين في هذا القطاع، بدءاً من تبلور الفكرة وصولاً إلى توثيق العمل وتخليده. كما يوفر التطبيق مساحات للمراجعات النقدية، ومقاهي افتراضية للعصف الذهني، وتقويماً للفعاليات، فضلاً عن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة مقترحات المشاريع وبناء العلاقات المهنية عبر البحث المتقدم.

ويولي القائمون على المشروع أولوية قصوى للتثبت من مهنية المستخدمين، لا سيما النقاد، ليكون التطبيق مرجعاً موثوقاً يشبه موقع (IMDb) العالمي في دقة التقييمات.

وفي ختام الندوة، أعربت المتحدثة عن شكرها للحضور على تفاعلهم الذي أثرى الجلسة، كما وجهت تحية تقدير إلى إدارة المسرح بالشارقة والقائمين على «أيام الشارقة المسرحية».