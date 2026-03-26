الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية

جانب من المحاضرة
26 مارس 2026 18:45

محمد عبدالسميع (الشارقة)
ضمن فعاليات «ملتقى الشارقة الرابع عشر لأوائل المسرح العربي»، الذي يقام بالتزامن مع الدورة الخامسة والثلاثين من «أيام الشارقة المسرحية»، عُقدت محاضرة بعنوان «السينوغرافيا المسرحية بجماليات الثقافة العربية»، قدمها مهندس الديكور الإماراتي وليد عمران الجلاف.
استهل المهندس عمران الورشة بالتأكيد على أن السينوغرافيا عنصرٌ مهمٌ في صناعة العرض المسرحي، وتمثل رؤيةً شاملةً توحد بين الصورة والجمال والفكر؛ فهي كلمة مرنة متعددة الأبعاد، تنطوي على فهمٍ عميقٍ للفضاء المسرحي بكل عناصره؛ من الإضاءة إلى الديكور، والملابس، والمؤثرات الصوتية.
المفهوم والممارسة
توقف عمران عند الخلط الشائع بين مفاهيم السينوغرافيا وبعض التخصصات الفنية القريبة منها كالإضاءة والديكور وتصميم الأزياء المسرحية، موضحاً أن هذه المفردات تشكل أجزاءً من «الكل السينوغرافي»؛ فالمصطلح أعم وأشمل، ويعني التنظيم البصري والفضائي للعالم المسرحي، أي خلق بيئة فنية متكاملة تعبر عن روح النص ورؤية المخرج، وتشحن المسرح بالدلالات.
وفي هذا الإطار، شدد عمران على أن المخرج المسرحي هو المسؤول الأول عن بناء الرؤية السينوغرافية؛ لأنه يتعامل مع كل تفصيل في العرض من موقع المبدع الذي يصوغ الصورة الكلية. كما أكد أهمية استلهام التراث العربي والخليجي في السينوغرافيا المعاصرة، سواء على مستوى العمارة أو الزخرفة أو الأزياء الشعبية، مشيراً إلى أن الهوية البصرية للعرض المسرحي يجب أن تعبر عن البيئة المحلية والذاكرة الثقافية للجمهور.
عنصر فاعل
وأوضح عمران أن الممثل هو العنصر الفاعل الأول في العرض المسرحي، وأن نجاح السينوغرافيا يكمن في قدرتها على تمكين الممثل من التفاعل مع عناصر الفضاء المسرحي من إضاءة وديكور وموسيقى وحركة. وأشار إلى أن البروفات المسرحية هي «المختبر العملي» الذي تُصاغ فيه السينوغرافيا، حيث يتم اختبار مدى انسجام الممثل مع المشهد البصري، وكيفية تحويل الفضاء المسرحي إلى شريكٍ في الأداء.
الصورة السينوغرافية
واستعرض عمران العناصر المكونة لما سمّاه «الرؤية البصرية الشارحة لمفردات النص»، موضحاً أن السينوغرافيا تشمل مجموعةً متكاملةً من العناصر؛ النص، والديكور، والإضاءة، والمؤثرات الصوتية، والأزياء، والمكياج، والإكسسوارات.
وأضاف أن هذه العناصر حين تتضافر تنشئ صورةً مشهديةً بصريةً تفسر النص الدرامي وتعزز الحالة الشعورية للمشاهد؛ فالسينوغرافيا -بحسب تعبيره- تُعنى بخلق بيئة بصرية ووظيفية متناغمة، تسهم في سرد القصة وتجسيد المزاج النفسي للشخصيات، لا أن تكتفي بالتزيين أو الإبهار البصري.
واختتم وليد عمران الورشة قائلاً: «إن جماليات العرض المسرحي لا تتحقق إلا عندما تتوحد جميع مكوناته في نسيج واحد تحكمه رؤية إخراجية واعية، وذائقة بصرية منفتحة على الثقافة العربية».

وليد عمران
السينوغرافيا المسرحية
أيام الشارقة المسرحية
آخر الأخبار
الأخبار العالمية
مؤسسة الموانئ الكويتية: تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات
اليوم 11:19
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
الرياضة
اليوم 10:52
الرياضة
هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان
اليوم 10:39
الرياضة
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي
اليوم 10:37
الرياضة
إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©