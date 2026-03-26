الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يناقش أهمية القراءة والوعي المعرفي أسرياً

الأرشيف والمكتبة الوطنية (أرشيفية)
27 مارس 2026 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحالة الجوية» تبدأ بالانحسار غداً
سيف بن زايد يعزي في وفاة علي العبيدلي
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة افتراضية بعنوان «شهر القراءة ودور الأسرة في تنمية الوعي والتقارب المعرفي» ضمن موسمه الثقافي للعام 2026، بالتزامن مع شهر القراءة وعام الأسرة. وتناولت الندوة، التي أدارتها الكاتبة فاطمة المزروعي بمشاركة الإعلامي الدكتور موسى الزبيدي والكاتبة مي عبدالهادي، أهمية القراءة كركيزة لبناء الإنسان وتعزيز الهوية الثقافية في دولة الإمارات.
وأكدت المزروعي أن شهر القراءة أصبح محطة بارزة على صعيد الوعي الثقافي الوطني، حيث تحولت القراءة إلى مشروع مجتمعي مستدام تشارك فيه الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى لتشكيل وعي الأبناء. وشددت على مضاعفة مسؤولية الأسرة في ظل تسارع التغيرات وتدفق المعلومات، خصوصاً في توجيه الأبناء نحو القراءة الواعية، وترسيخ القيم الثقافية المتوازنة.
وأوضح الدكتور الزبيدي أن القراءة كانت محور اهتمام الإنسان منذ القدم، وتطورت لتشمل فهم النصوص والأفكار والسلوكيات. وأشار إلى أهمية تحديد أهداف القراءة واختيار المصادر بعناية، بالإضافة إلى التحليل والنقد، وعدم التسليم المطلق بأفكار الكاتب، مع ضرورة معرفة خلفية الكاتب لفهم المحتوى بعمق.
وتحدثت مي عبدالهادي عن دور القراءة المبكرة في تطوير دماغ الطفل، مؤكدة أن الأطفال الذين يقرؤون مبكراً يحققون نتائج معرفية ونفسية أفضل، ومحذرة من الإفراط في استخدام الشاشات.
وشددت على أهمية الأسرة في ترسيخ عادة القراءة من خلال توفير بيئة محفزة والتفاعل مع الطفل.
واستعرضت المزروعي تحديات القراءة مثل الملل وضيق الوقت وصعوبة اختيار الكتب، وقدمت حلولاً عملية تتضمن تبسيط مفهوم القراءة، وتنويع المصادر، ووضع خطط قراءة منتظمة. وأكدت أن الأسرة التي تغرس حب القراءة تسهم في بناء جيل مثقف قادر على التواصل وحل المشكلات.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تحويل القراءة إلى عادة يومية داخل الأسرة، مع الإشارة إلى جهود الإمارات في دعم القراءة عبر مبادرات وطنية مثل قانون القراءة وتحدي القراءة العربي، وجائزة الشيخ زايد للكتاب.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
القراءة
شهر القراءة
شهر القراءة الوطني
الشهر الوطني للقراءة
فاطمة المزروعي
موسى الزبيدي
عام الأسرة
آخر الأخبار
جندي عراقي يقف في موقع تعرض للقصف في قاعدة الحبانية العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق
27 مارس 2026
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق في مبنى نشب جراء اعتداء إيراني غاشم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية إرهاب يُعرّض حياة المدنيين للخطر
27 مارس 2026
مياه الأمطار تداهم خيام النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
27 مارس 2026
تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل قائد البحرية في «الحرس الثوري»
27 مارس 2026
نازحون سودانيون فروا من مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية
27 مارس 2026
