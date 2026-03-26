الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«ثقافة الشارقة» تكرِّم مؤلفي إصدارات 2025

عبدالله العويس وكبار الحضور خلال حفل التكريم (من المصدر)
27 مارس 2026 00:56

الشارقة (الاتحاد)

كرَّمت دائرة الثقافة في الشارقة مؤلفي إصداراتها للعام 2025 التي بلغت 131 عنواناً في مختلف الحقول الإبداعية: النقد، والقصة القصيرة، والرواية، والشعر، والمسرح، وأدب الطفل، والرسائل الجامعية والإعلام، والفنون التشكيلية.
أُقيم حفل التكريم في دائرة الثقافة، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ود. عمر عبد العزيز، مدير الدراسات والنشر في الدائرة، وآمنة أحمد، رئيس قسم الدراسات والنشر، وعدد كبير من المؤلفين والمثقفين والإعلاميين.
وأكدت دائرة الثقافة أن حفل التكريم يجسِّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم قطاع النشر وتعزيز حضوره، وهي الرؤية التي ترجمتها دائرة الثقافة واقعاً ملموساً منذ عقود، حيث أسهمت هذه الجهود في إثراء المشهد الثقافي من خلال إصدار كتب نوعية في مختلف حقول المعرفة والإبداع، ولقد بلغ إجمالي إصدارات دائرة الثقافة ما يقارب 2300 عنوان.
وألقى كلمة مؤلفي إصدارات العام 2025 الدكتور جابر النعيمي، وقال فيها: «لقد كان الحرف في بداياته نداءً خافتاً في وجداننا، وكان الحلم يتهجّى نفسه بين دفاتر الانتظار، حتى جاءت أيادٍ عارفةٌ بقدر الكلمة، مؤمنةٌ برسالتها، فمدّت لنا جسور العبور من عتمة البدايات إلى فسحة النور، ومن صمت المحاولات إلى إشراق المنجز».
وثمَّن النعيمي دور دولة الإمارات في رعاية المبدعين وفتح الآفاق أمام مشاريعهم، كما توجَّه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لأياديه البيضاء وعطائه المتواصل، ولدعمه الدائم للثقافة والأدب الذي أسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة منارةً للفكر والإبداع، مشيداً بدور دائرة الثقافة على تفانيها الصادق، وجهودهم المتواصلة في احتضان الإبداع ورعاية المبدعين.

