السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الفطرة والخبرة» في «أيام الشارقة المسرحية»

إبراهيم سالم وجاسم النبهان وحمادي الوهايبي وإيمان منتصر خلال الندوة (من المصدر)
28 مارس 2026 00:48

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحالة الجوية» تنحسر.. وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة
الإمارات تشارك اليوم في «ساعة الأرض»

في إطار البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من «أيام الشارقة المسرحية»، أقيمت أمس الأول سهرة ثقافية بمقر إقامة الضيوف، بعنوان «التمثيل المسرحي بين الفطرة والخبرة»، استعرضت أطوار الممثل المسرحي بين بداياته الأولية ومراحل تمرسه. تحدث في الندوة كلّ من الممثل والمخرج الإماراتي إبراهيم سالم، والأكاديمي والفنان المسرحي التونسي الدكتور حمادي الوهايبي، وأدارتها الإعلامية المصرية إيمان منتصر.
أعرب إبراهيم سالم عن إعجابه بعنوان الندوة، مسترجعاً أيام الطفولة حين كان التمثيل جزءاً من فضوله المعرفي، مؤكداً أن التمثيل رحلة اكتشاف ذاتي، وأن الموهوب الذي يجمع بين الشغف والبحث و«الكاريزما» يمكن أن يتحول إلى نجم يترك بصمة لا تُنسى في عالم المسرح. وشدد على أن للأداء العفوي مزاياه، لكنه لا يخلو من تحديات، وفي المقابل فإن الخبرة المعمقة في مجال ما، ولا سيما التمثيل، لا تعني بالضرورة أن صاحبها قد يبدع في أي دور يؤديه على الخشبة.
وتحدث بعض المتداخلين عن صدق وعنفوان الممثل الفطري مقابل الطابع الميكانيكي والروتيني الذي صار يغلب على أداء بعض الممثلين أصحاب التجربة الطويلة. ووردت في المداخلات إشارات إلى أعلام في مجال التمثيل المسرحي العربي دخلوا الساحة بخبرات محدودة ولم ينتسبوا إلى معاهد، لكنهم أجادوا ونجحوا في ترسيخ أسمائهم، مثل يحيى الفخراني، بينما تكلم آخرون عن الإضافات النوعية التي أحدثتها مدارس ومختبرات التمثيل المسرحي الجديدة.
وأشار د. حمادي الوهايبي إلى التعقيد الكبير في الموازنة بين الفطرة والخبرة في التمثيل، متسائلاً: هل يمكن أن ينجح صاحب خبرة إذا افتقر إلى الموهبة؟ وأوضح أن الدراسة في أرقى الجامعات لن تمكن الشخص الخالي من الموهبة من تقديم أداء مقنع، مسلطاً الضوء على الصدام بين المتكون الأكاديمي والهاوي الفطري، مشيراً إلى أن الموهبة وحدها لا تصنع المبدع العظيم. وأكد الوهايبي أن الورش المسرحية تمثل بيئة حيوية لصقل الموهبة، وتنمية القدرة على الأداء وتطوير الحس الفني، مشدداً على الدور المحوري للمخرج في إدارة الممثلين.

أيام الشارقة المسرحية
الإمارات
الشارقة
الأعمال المسرحية
العروض المسرحية
المسرح
آخر الأخبار
عناصر الدفاع المدني يتفقدون مبنى متضرر بشدة جراء القصف في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
اليوم 00:51
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى - أ ف ب
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
اليوم 00:51
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد
اليوم 00:51
خيام لعائلات نازحة مغطاة بأغطية بلاستيكية لحمايتها من العواصف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً
اليوم 00:51
لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©